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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5670 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5670 modelini duyurdu
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Satışa sunduğu Radeon HD 5870 modeli hız aşırtmayla 1410MHz GPU hızına çıkartılan MSI, Radeon HD 5670 temelli yeni ekran kartını tanıttı. R5670-PMD1G kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunu kullanıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 20x doku ünitesine sahip olan ekran kartı, 775MHz GPU ve 4040MHz bellek hızlarında çalışıyor. Hi-c CAP ve Tantalum kapasitör gibi yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ekran kartının, özel tasarımlı soğutucusuyla sessiz ve serin çalıştığı açıklandı.

Crossfire X desteği ile çoklu ekran kartı kurulumlarına Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör desteğine olanak tanıyan MSI Radeon HD 5670, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort çıkışlarını üzerinde barındırıyor. MSI'ın önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen yeni modeli, ön-sipariş listelerinde 99 Avro seviyesinden yer tutmaya başlamış durumda.

MSI özel tasarımlı Radeon HD 5670 modelini duyurdu
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Xantiave 9 yıl
:)) TAsarım Sık
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Chris Brown 9 yıl
His İceQ modeli CF olanak tanımıyor.Bu ise tanıyor.
400W gerçek Psu ile CF yapın , Anakart destekliyorsa neden olmasın ?
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TheExtasyOfCold 9 yıl
koca 5xxx serisini nasıl bu kadar küçültüyorlar anlamıyorum..
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intikam91 9 yıl
intelin stok fanına benziyor soğutucu
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Trecc11 9 yıl
güzel olmuş..

heralde firmalar pusuda bekledi, hd5670 çıksada özel tasarımları çıkartsak diye hemen..
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By MuRaT 9 yıl
FAZLA BİR FARK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM
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