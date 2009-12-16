MSI özel tasarımlı Radeon HD 5870 Lightning modelini hazırlıyor

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GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 275'in Lightning Edition modelleri ile dikkatleri üzerine çeken MSI, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 (CES '10) fuarı için hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre firma, CES 2010 fuarında ATi Radeon HD 5870 Lightning modelini katılımcıların beğenisine sunulabilir.

Hem GeForce GTX 260 Ligtning hem de GeForce GTX 275 Lightning modellerinde başta özel tasarımlı soğutucu olmak üzere yüksek kaliteli komponentlere ve özel hız aşırtma paneline yer veren MSI, dünyanın en hızlı tek GPU'lu ekran kartı olarak lanse edilen DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5870'i, Lightning serisi altında detayları farklılaştırılan ve hız aşırtma potansiyeli geliştirilen bir model olarak sunabilir.

Tasarım çalışmaları devam eden MSI Radeon HD 5870 Lightning modelinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte karta ait ilk diyagram görüntüsü gün ışığına çıktı.

http://www.caseandcooling.fr/carte-graphique/news/838-msi-prepare-une-hd5870-lightning-pour-le-ces