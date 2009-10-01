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MSI P55 Big Bang için geri sayım başladı; Hydra teknolojisi kullanıma sunuluyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI P55 Big Bang için geri sayım başladı; Hydra teknolojisi kullanıma sunuluyor
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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Big Bang kod adını taşıyan P55 çipsetli yeni anakartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın çalışmaları uzunca bir süredir devam eden ı ve mühendislik örneği kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni anakartı endüstri tarafından merakla bekleniyor zira Big Bang, Lucid firması tarafından geliştirilen Hydra yongasına sahip ilk çözüm olarak lanse edilecek.

Intel'in P55 yonga setini kullanan ve Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan Big Bang'in, Hydra yongası ile çoklu ekran kartı kurulumlarında yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor zira Hydra yongası sayesinde Big Bang, ATi ve Nvidia ekran kartlarını aynı çatı altında buluşturarak en yüksek performans ayarlarında çalıştırabiliyor.

Üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan yeni anakart, Hydra yongası ile kullanıcılarına ATi ve Nvidia ekran kartlarını ya da aynı üreticinin farklı modellerini bir arada çalıştırabilme olanağı tanıyacak. Üstelik Hydra yongasının gelişmiş ölçeklendirme yetenekleri sayesinde ikinci ve üçüncü ekran kartlarıyla performansın iki ve üç kat (en iyi senaryo kapsamında) arttırılması hedefleniyor.

Siyahlı renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve hız aşırtma odaklı gelişmiş özellikleriyle yüksek performans tutkunları, hız aşırtma profesyonelleri ve en iyisini isteyen oyun tutkunlarının hedef alınacağı Big Bang'in ay sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor. MSI cephesinden fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da sadece Hydra yongasının bile versiyonuna göre 35-70$ ek maliyet getirdiği söyleniyor.


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BiG_mAsTeR 9 yıl
Anakartın fotosunu goremiyorum resimi açmıyor
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toz-koparan 9 yıl
resim açılmıyor...
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K58 9 yıl
Şahsen bu Hydra teknolojisinden son derece umutluyum.
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grafiker 9 yıl
soğutucusunu daha koymamışlar yada gerek yok nasıl bir chipsetise :) yada mosfet ler ve ch,p setin resmini gösterebilmek için de olabilir....
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ooppss 9 yıl
anladığım kadarıyla bu şekilde çoklu kart kullanımında yazılım desteği çok önemli rol oynayacak
eğer firma düzgün yazılım hazırlayabilirse ancak o zaman performans verecek..
gerçek hayat testlerinde sonuçları görmeden balıklama atlamamak lazım..
sli ve crossfire ın şimdiki halini alması yıllar aldı..
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ABSOLUT 9 yıl
Hydra yongası sadece 6W TDPye sahip.
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StreamRolleR 9 yıl
soğutucusun nerde kartın
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sft67 9 yıl
MSI coştu yine :)
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Furkán 9 yıl
sft67

MSI coştu yine :)

Kesinlikle..
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Nef'i 9 yıl
msı yine yapacağını yapmış
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F.@.T.İ.H 9 yıl
bu anakartı gercekten merak ediyorum..dh den de inceleme videosu bekliyoruz..
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