MSI Radeon HD 4350 temelli iki yeni ekran kartı hazırladı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, AMD-ATi'nin resmi duyurusunu bugün gerçekleştirdiği Radeon HD 4350 için iki yeni model hazırladı. Özellikle HTPC'leri hedef alan firmanın yeni ekran kartları 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 gpu'sunu kullanıyor.

64-bit bellek veri yoluna ve 80x paralel işlem birimine sahip olan MSI'ın yeni modellerini bellek kapasitesi ayırıyor. Zira R4350-D256H kodlu model 256MB GDDR2, R4350-D512H kodlu model ise 512MB GDDR2 bellek ile geliyor. Tabii kartların özlelikleri bunlar ile sınırlı değil elbette.

Düşük profilli PCB üzerine inşa edilen ve pasif soğutma ile desteklenen yeni modeller 600MHz gpu ve 1000MHz'lik bellek saat hızlarına sahip. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kartlar DVI ve VGA konnektörlerine sahip.

MSI'ın HDTV portu bulunmayan fakat adaptör üzerinden HDMI kullanımına olanak tanıyan yeni modellerinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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