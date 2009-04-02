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MSI, Radeon HD 4890 ve HD 4890 OC modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Radeon HD 4890 ve HD 4890 OC modellerini duyurdu
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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini duyurmasına paralel olarak, ekran kartı üreticilerinin hazırladığı yeni çözümler de gün ışığına çıkmaya başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından birisi olan MSI da, Radeon HD4890 tabanlı iki yeni model hazırladı. R4890-T2D1G ve R4890-T2D1G-OC kod adlarını taşıyan her iki yeni modelde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

MSI'ın hazırladığı yeni ekran kartlarından R4890-T2D1G kod adlı model, AMD-ATi'nin belirlediği standart saat hızlarıyla gelirken R4890-T2D1G-OC modeli ise sonundaki OC uzantısından da anlaşılabileceği üzere fabrika çıkışı arttırımış saat hızlarıyla geliyor. Standart modelde grafik işlem birimi 850MHz'de ve belleklerde 3900MHz'de görev yaparken, hız aşırtmalı modelde GPU hızı 30MHz'lik artış ile 880MHz'e, bellekler ise 96MHz'lik artış ile 3996MHz'e çıkartılmışlar.

Çift slot tasarıma sahip olan her iki yeni modelde 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. DirectX 10.1 desteğiurt sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen modellerin her ikisinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. MSI'ın önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenen yeni ekran kartları için henüz fiyatlar açıklanmış olmasa da kartların yurt dışında 240$-270$ aralığında olması bekleniyor.

MSI, Radeon HD 4890 ve HD 4890 OC modellerini duyurdu
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MSI, Radeon HD 4890 ve HD 4890 OC modellerini duyurdu
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mamad 10 yıl
Palit'in Sonic'ini de görürüz inşallah.
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-dehşet- 10 yıl
OC modelide mi aynı soğutucuya sahip anlamadım şimdi.Eğer öyle ise MSI zahmet etmesin biz OC çekeriz.Biz kullanıcıları ne kadar düşünüyorlar ya gözlerim dolu dolu oldu şimdi.
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sertacaygun 10 yıl
MSI ucuza yapar. Bir de fanlı tasarım getirde tam olacak.
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tuning79 10 yıl
Arkadaşlar kısmetse ben 4870 veya 4890 almayı düşünüyorum 4870 vatanda 223$ 4890 500 YTL sizce biraz daha beklemek mantıklıdır değilmi çünkü 4870 149 $ dışarıda.Beklenmeli daha değil mi?
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VMTX 10 yıl
tarih tekerrürden ibarettir.klasik ve demodeleşmiş bir şekilde ilk modeller satndart tesarımlardan ibaret.bundan sonra gelecek olan modellerde soğutucu ve ufak tefek tasarım değişimleri ile olacaktır.ben şahsen yeni modellerin ilk çıkan serilerini alma taraftarı değilim.
örnek olarak his firmasının ilk çıkan 4850 modeli ile sonradan bu gruba dahil ettiği 4850 iceq modeli arasında her açıdan ciddi performans farkları var.bana göre ekran kartı için çok erken.
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fatihcanery 10 yıl
fiyat /performans ürünü gibi
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Blacksticks 10 yıl
Yurt dışında o fiyata satılıyorsa Türkiyede kdv indirimiyle bile çok pahalı tutar bu kart.
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muratti 10 yıl
Onboard Hdmi + display port ikilisi koyamadılar gitti :(
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UgurSuval 10 yıl
her iki modeldede sogutma standartmı acaba
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Türkiye'de en ucuz HD4870 240$ + %8 KDV
Acaba bu kartlar TR piyasasında kaç paraya satılacak...
Ayrıca referans tasarım kartı kaç kişi alırki ? Özel soğutmalı kartların fiyatları iyice uçacak gibi duruyor...
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: _H@Z@R_

her iki modeldede sogutma standartmı acaba



4890 4870 ile aynı soğutucuyu kullanmasına ve 950mhz e oc yapılmasına rağmen ilginç bi şekilde çok daha serin çalışıyo.

haliyle oc lu modellerin aynı soğutucuya sahip olmalarına şaşmamak gerek.

sanırım farklı soğutma çözümleri 1 ghz ve üstü gpu hızlarına sahip modellerde kullanılacak.
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