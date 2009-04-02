MSI, Radeon HD 4890 ve HD 4890 OC modellerini duyurdu

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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini duyurmasına paralel olarak, ekran kartı üreticilerinin hazırladığı yeni çözümler de gün ışığına çıkmaya başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından birisi olan MSI da, Radeon HD4890 tabanlı iki yeni model hazırladı. R4890-T2D1G ve R4890-T2D1G-OC kod adlarını taşıyan her iki yeni modelde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

MSI'ın hazırladığı yeni ekran kartlarından R4890-T2D1G kod adlı model, AMD-ATi'nin belirlediği standart saat hızlarıyla gelirken R4890-T2D1G-OC modeli ise sonundaki OC uzantısından da anlaşılabileceği üzere fabrika çıkışı arttırımış saat hızlarıyla geliyor. Standart modelde grafik işlem birimi 850MHz'de ve belleklerde 3900MHz'de görev yaparken, hız aşırtmalı modelde GPU hızı 30MHz'lik artış ile 880MHz'e, bellekler ise 96MHz'lik artış ile 3996MHz'e çıkartılmışlar.

Çift slot tasarıma sahip olan her iki yeni modelde 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. DirectX 10.1 desteğiurt sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen modellerin her ikisinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. MSI'ın önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenen yeni ekran kartları için henüz fiyatlar açıklanmış olmasa da kartların yurt dışında 240$-270$ aralığında olması bekleniyor.

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