MSI Radeon HD 5770 HAWK modelini resmi olarak duyurdu

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MSI Radeon HD 5770 HAWK, 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

MSI ilk defa CES 2010 fuarında duyurduğu özel tasarımlı Radeon HD 5770 HAWK modelini resmi olarak duyurdu. Yüksek kaliteli komponentleri ve hız aşırtma odaklı yenilikleriyle dikkat çeken DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper GPU'sundan güç alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Military Class konsepti kapsamında Hi-c Cap ve katı kapasitör gibi yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çekiyor. 7+1 fazlı özel güç tasarımıyla referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla %100 daha fazla akım sağlayabildiği ayrıca profesyonel kullanıcılar için entegre voltaj okuma noktalarına ve Twin Frozr II (çift fan ısı borusu) isimli özel soğutucuya sahip.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan kart üzerinde görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Yüksek kaliteli komponentleri, özel tasarım soğutucusu ve hız aşırtma odaklı özellikleriyle dikkat çeken MSI Radeon HD 5770 HAWK modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatının Avrupa'da 200 Avro'nun altında olması bekleniyor.

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