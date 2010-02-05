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MSI Radeon HD 5770 HAWK modelini resmi olarak duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Radeon HD 5770 HAWK modelini resmi olarak duyurdu
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MSI Radeon HD 5770 HAWK, 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

MSI ilk defa CES 2010 fuarında duyurduğu özel tasarımlı Radeon HD 5770 HAWK modelini resmi olarak duyurdu. Yüksek kaliteli komponentleri ve hız aşırtma odaklı yenilikleriyle dikkat çeken DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper GPU'sundan güç alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Military Class konsepti kapsamında Hi-c Cap ve katı kapasitör gibi yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çekiyor. 7+1 fazlı özel güç tasarımıyla referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla %100 daha fazla akım sağlayabildiği ayrıca profesyonel kullanıcılar için entegre voltaj okuma noktalarına ve Twin Frozr II (çift fan ısı borusu) isimli özel soğutucuya sahip.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan kart üzerinde görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Yüksek kaliteli komponentleri, özel tasarım soğutucusu ve hız aşırtma odaklı özellikleriyle dikkat çeken MSI Radeon HD 5770 HAWK modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatının Avrupa'da 200 Avro'nun altında olması bekleniyor.

MSI Radeon HD 5770 HAWK modelini resmi olarak duyurdu
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MSI Radeon HD 5770 HAWK modelini resmi olarak duyurdu
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MSI Radeon HD 5770 HAWK modelini resmi olarak duyurdu
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pretty34 8 yıl
fan sesi nasıldır
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pretty34 8 yıl
FAN SESİ NASIL
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LaFleur- 9 yıl
sırf tipi için alınır.
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datox 9 yıl
kendine has bi tatlılığı var. acaba 5770'lerin hepsi referans tasarım olupta aralarında farklı görünümü olanlar göze geldigi için olabilir diye düşünüyorum.

hem beğendim hem beğenmedim. :)
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Herhangi bir hd5770(kendi açımdan vtx3d v1) bile 1030mhz 1445mhz bellek hızında sessiz ve serin kullanılabilir. Ancak MSI sonuçta afterburner programını çıkarıp hız aşırtmaya destek veren az sayıda şirketten biri olduğu için böyle bir model yakışır.
Batuist keratasının dediğine de bakmayın siz 93fps olan oyun 107 olmuş. %15 başarım. Kendisi hala q6600 işlemcisine söz söyletmediği için 3fps artış görmesi normal.
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natrium 9 yıl

Mete Can Karahasan
Herhangi bir hd5770(kendi açımdan vtx3d v1) bile 1030mhz 1445mhz bellek hızında sessiz ve serin kullanılabilir. Ancak MSI sonuçta afterburner programını çıkarıp hız aşırtmaya destek veren az sayıda şirketten biri olduğu için böyle bir model yakışır.
Batuist keratasının dediğine de bakmayın siz 93fps olan oyun 107 olmuş. %15 başarım. Kendisi hala q6600 işlemcisine söz söyletmediği için 3fps artış görmesi normal.

Güzel laf.
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alpa07 9 yıl
SIRF SOĞUTUCU SU İÇİN ALIRIM BU KARTI DEHŞET Bİ ŞEY
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trkocaer 9 yıl
şu 128 bit sevdasından vazgeçemedi gitti bu ekran kartı üreticileri
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tarkancek 9 yıl
bu kart sırf hız aşırtma performansı için yapılmışş:))
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Batuist 9 yıl

tarkancek

bu kart sırf hız aşırtma performansı için yapılmışş:))

istediğin kadar hız aşırt.. çıkabildiğin en yüksek noktada 3-5 fps artış sağlıyor anca... kartta oc potansiyeli olsada performans potansiyeli yok.. kart standart fabrika hızı en optimum ayar.. istersen 1000MHz yap 3fps getirisi.. o da yapmaya değmiyor..
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CoreXXX 9 yıl
güzel bi oc. kartı olmuş ama neden fabrika çıkışı hız aşırmasız olmuş onu anlamadım. en azından 900 mhz felan. bu kadar kaliteli bileşenler ve soğutucuyla geliyor yani hızaşırtma yapmadanda bi farkı olmalı.
zaten 5770 referans tasarımında bulunan azcık soğtucuyla bile çok serin o.c yapmadıktan sonra bu soğutmanın bi anlamı yok. illa kullanıcı yapacak yani hızaşırtma. ama oda fabrika çıkışı kadar sağlıklı olmuyor ne fayda. his bu konuda çok iyi testler yapıp öyle o.c li kartlar sürüyor piyasaya. kınıyorum msi yi
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1mpossible 9 yıl
Meete canda ((teacher)) in ati versiyonu işte
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ForeverMetal 9 yıl

1mpossible

Meete canda ((teacher)) in ati versiyonu işte


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740mx300 9 yıl
Soğutucu çok güzel
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omkkio 9 yıl
Fabrika çıkışı 1000/5000 olmalıydı bence. Haçen o kadar kastırmışlar incik boncuk diye bari kafadan kopsun gitsin kart di mi? OC'i yapan var yapamayan var.
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