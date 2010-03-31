MSI Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini pazara sunuyor

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5870 Eyefinitt6 Edition modelinin lanse edilmesiyle birlikte kendi çözümünü pazara sunan üreticilerden biri de MSI oldu. Firma tarafından tanıtımı yapılan yeni model, hem teknik özellik hem de de tasarım anlamında, AMD'nin referans tasarımını takip ediyor ve çoklu monitör desteği ile ön plana çıkıyor. Üzerinde bulunan 6 adet Mini DisplayPort konnektörü sayesinde aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1600x paralel işlem birimi ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, paralel işlemcileri ise 4800MHz'de görev yapan MSI Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 1080 videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Crossfire X teknolojisi sayesinde uyumlu anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan ekran kartı, bekleme durumunda 34 Watt, yük altında ise 228 Watt güç çekiyor.

Hem oyuncular hem de profesyonelleri hedef alan MSI Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise 480-500 dolar seviyesinde olacak.