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MSI Radeon HD 5870 Lightning, 500$ seviyesinden listelerde göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI tarafından detaylarıyla farklılaşan en gelişmiş ATi Radeon HD 5870 çözümü olarak tanımlanan Radeon HD 5870 Lightning yurt dışında satışa sunuldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan ATi Cypress XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi karakteristik detaylara ek olarak 7 fazlı güç tasarımına sahip referans tasarım Radeon HD 5870 modeline kıyasla 15 fazlı güç tasarımı, grafik yongası ve bellekler için ayrı güç devrelerinin kullanıldığı LPL tipi özel baskılı devre tasarımı, yüksek stabilite ve daha iyi sinyal kalitesi için Hi-C Cap tipi özel kapasitörler, çift fanlı Twin Frozr II soğutma sistemi, iki adet 8pin PCIe güç konnektörü ve 900MHz'e çıkartılan GPU hızı gibi detaylarla ayrılmayı başarıyor.

Yüksek hız aşırtma başarımına sahip olduğu belirtilen Radeon HD 5870 Lightning modeli için MSI, hız aşırtmacıların yeni gözdesi olacağı ve pek çok yeni rekora imza atacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Teknik farklılıklarıyla heyecan yaratmayı başaran yeni modelin yurt dışındaki satışı başladı. Amerika'da Newegg listelerine 499.99$ seviyesinden giriş yapan [şu an stokta görünmüyor] MSI Radeon HD 5870 Lightning, Avrupa'da ise 400 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda. Özellikle 499.99$ düzeyindeki Newegg fiyatı oldukça kritik zira Nvidia tarafından 26 Mart'ta tek GPU'lu en hızlı grafik kartı olarak tanıtılacak GeForce GTX 480'nin yurt dışında 499$ seviyesinden satışa sunulacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.


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ALBAY 9 yıl
Belki fiyatı düşebilir ilerleyen zamanlarda..
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DH Misafiri 9 yıl
Donanımhaberden alıntı yapmış adamlar.
overclock.net/...

Ya varya ben Overcloc.net'e üyeyim. Orda Anthony Tracy nickli bir eleman var. Burda çıkan her haberi Google Translate'ten çevirip saniyesinde koyuyor oraya. Kıl oldum herife ya.
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zbetk 9 yıl
Kart güzel hoşta bu kadar fiyat fazla bence.Zaten 5870'nin belli bir OC potansiyeli var.Kartı ve soğutucuyu ayrı ayrı almak daha ucuza mal olur herhalde.
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mamad 9 yıl
Bu konudaki dedikodularda da yazmıştım daha önce. Kartın fiyatı yüksek. Fermi ile aynı fiyatta. Belki daha iyi Oc olabilir ancak deneyenler fanların gürültülü olduğunu söylüyorlar. Ayrıca güç tüketimi daha yüksek (OC için ne kadar fayda sağlayacağını deneyip görmek gerek). Peki gpu'nun referans tasarımdan sadece 50mhz daha hızlı olmasına ne demeli? Bence bu durum, oc konusunda bu model tüm kartların sorunsuz olmadığını gösteriyor. Yani çok iyi oc olacak diye bir durum olduğunu zannetmiyorum. Ve son detay: HD5870 oc'den ne kadar etkileniyor. Yapılan incelemeler, kartın referans hızlarının en dengeli hızlar olduğunu gösteriyor bizlere. Ati akış işlemci mimarisinin limitlerine dayanmış durumda. Saat hızlarını yükseltmenin pek anlamı yok. Yani MSI'ın bu kartını aldığınızda 100+KDV daha fazla verecek, fan gürültüsüne katlanacak, daha fazla güce ihtiyaç duyacaksınız ve bunların sonucunda belki biraz daha yüksek saat hızlarına kavuşacaksınız. Ancak bu saat hızları büyük bir fark oluşturmayacak bile. Tamamen gereksiz buluyorum bu kartı. Ati'nin tasarımını beğenmiştim. Sessiz, performanslı ve güzel görünümlü. Daha fazlasına ihtiyaç duymam şahsen. :)
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mk2kill 9 yıl
uzerındeki sagutucu ile fiyatını hakedecek kadar overclock olamaz zaten. bu kart LN2 ile performansını ortayakoayabilecek ve parasını hakedecek bir kart. ortalarda hava sogutma ile 1 ghz ceviren 5870 ler varken bu kart ıcın fazla harcamaya gerek yok. Ben 5870 le rekor kıracagım diyorsanız kart budur.
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sinanx 9 yıl
Donanımhaberden alıntı yapmış adamlar.


overclock.net/...
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buraoca2 9 yıl
Sonuçta overclocklu model, fiyatın yüksek olmasına göz yumulmalı. Eğer GTX 480'in overclocklu modeli 499$'dan piyasaya girseydi, HD 5870 Lightning'in fiyatına yüksek denilebilirdi. Fakat her halukârda bu kart GTX 480'in overclocklu modellerinden ucuz olacak ;)
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sadtneverdie 9 yıl
tabii canım ati satıyor ya ne kadara satsa o fiyat normaldir.
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scutaro 9 yıl
GTX 480 fiyatına HD 5870 çok güzel yanında LN2'de veriyorlarmıymış bari.
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Permanent. 9 yıl
Fermiyle beraber sokarlar stoklara artık
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IgorStravinsky 9 yıl
E fiyatı normal. ATI'da kabahat yok ki. MSI yapmış fiyatı işte hemen atlamayın ATI diye sonra tartışmaya dönüyo konu
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Tolgá 9 yıl
bu kart ln2 ile 1700 falan görür herhalde...ama parayı hakediyor bence kullanılan bileşenler bile kalite
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annihilator 9 yıl
Hız aşırtma başarımı derken LN2'ciler için filan dünya rekoru kırma olayından bahsediliyor. Okuduğum incelemelerde normal bi 5870'den daha iyi başarımı yok overclock konusunda standart soğutucularda.

Bu kart güya 2GB ve 1000mhz olacaktı. 1gb ve 900mhz oldu fiyatı da saçma ötesi pahalı.
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_SeRHaT_ 9 yıl

annihilator

Hız aşırtma başarımı derken LN2'ciler için filan dünya rekoru kırma olayından bahsediliyor. Okuduğum incelemelerde normal bi 5870'den daha iyi başarımı yok overclock konusunda standart soğutucularda.

Bu kart güya 2GB ve 1000mhz olacaktı. 1gb ve 900mhz oldu fiyatı da saçma ötesi pahalı.


Stok 5870 1 GHz olabiliyor da özel tasarım çift fanlı o.c. için geliştirilmiş kartla neden hız aşırtma yapılamasın? Fermiler ne kadar overclock olacak merak ediyorum. Artık buzdolabında çalıştırır, elektriğini de ev şebekesinden çekeriz...
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Man From Atlantis 9 yıl
fermi 1 ghzlik 5870i geçebildi mi hocam ondan haber ver, çocuklar tivitırlarda heder oldu
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