MSI Radeon HD 5870 Lightning, 500$ seviyesinden listelerde göründü

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MSI tarafından detaylarıyla farklılaşan en gelişmiş ATi Radeon HD 5870 çözümü olarak tanımlanan Radeon HD 5870 Lightning yurt dışında satışa sunuldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan ATi Cypress XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi karakteristik detaylara ek olarak 7 fazlı güç tasarımına sahip referans tasarım Radeon HD 5870 modeline kıyasla 15 fazlı güç tasarımı, grafik yongası ve bellekler için ayrı güç devrelerinin kullanıldığı LPL tipi özel baskılı devre tasarımı, yüksek stabilite ve daha iyi sinyal kalitesi için Hi-C Cap tipi özel kapasitörler, çift fanlı Twin Frozr II soğutma sistemi, iki adet 8pin PCIe güç konnektörü ve 900MHz'e çıkartılan GPU hızı gibi detaylarla ayrılmayı başarıyor.

Yüksek hız aşırtma başarımına sahip olduğu belirtilen Radeon HD 5870 Lightning modeli için MSI, hız aşırtmacıların yeni gözdesi olacağı ve pek çok yeni rekora imza atacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Teknik farklılıklarıyla heyecan yaratmayı başaran yeni modelin yurt dışındaki satışı başladı. Amerika'da Newegg listelerine 499.99$ seviyesinden giriş yapan [şu an stokta görünmüyor] MSI Radeon HD 5870 Lightning, Avrupa'da ise 400 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda. Özellikle 499.99$ düzeyindeki Newegg fiyatı oldukça kritik zira Nvidia tarafından 26 Mart'ta tek GPU'lu en hızlı grafik kartı olarak tanıtılacak GeForce GTX 480'nin yurt dışında 499$ seviyesinden satışa sunulacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.