MSI Radeon HD 5870 Lightning modelinin satışa sunulacak son hali göründü

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Lightning serisi altında hazırladığı özel tasarımlı ATi Radeon HD 5870 modelini ilk defa Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtmıştı. Kalite çıtası yüksek komponentleri, çift fanlı soğutucusu ve hız aşırtma (overclock) odaklı teknolojileriyle dikkat çeken ekran kartının, satışa sunulacak son hali en sonunda gün ışığına çıktı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alan MSI Radeon HD 5870 Lightning, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 10 katmanlı baskılı devre tasarımına, 15 fazlı özel güç yapısına ve hız aşırtma çalışmalarında yüksek kararlılık için Hi-C Cap ile donatılan kart, oldukça kaslı bir görünüme sahip.

Referans tasarımından farklı olarak 6-pin yerine iki adet 8-pin güç konnektörüyle donatılan MSI Radeon HD 5870 Lightning, her ikisi de 8cm çapında iki adet fana sahip Twin Frozr soğutucusuyla serinletiliyor. Özelleştirilmiş detaylarıyla yeni dünya rekorları için potansiyel adaylardan biri olduğu belirtilen MSI Radeon HD 5870 Lightning'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.