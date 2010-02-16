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MSI Radeon HD 5870 Lightning modelinin satışa sunulacak son hali göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,3b
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40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Lightning serisi altında hazırladığı özel tasarımlı ATi Radeon HD 5870 modelini ilk defa Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtmıştı. Kalite çıtası yüksek komponentleri, çift fanlı soğutucusu ve hız aşırtma (overclock) odaklı teknolojileriyle dikkat çeken ekran kartının, satışa sunulacak son hali en sonunda gün ışığına çıktı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alan MSI Radeon HD 5870 Lightning, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 10 katmanlı baskılı devre tasarımına, 15 fazlı özel güç yapısına ve hız aşırtma çalışmalarında yüksek kararlılık için Hi-C Cap ile donatılan kart, oldukça kaslı bir görünüme sahip.

Referans tasarımından farklı olarak 6-pin yerine iki adet 8-pin güç konnektörüyle donatılan MSI Radeon HD 5870 Lightning, her ikisi de 8cm çapında iki adet fana sahip Twin Frozr soğutucusuyla serinletiliyor. Özelleştirilmiş detaylarıyla yeni dünya rekorları için potansiyel adaylardan biri olduğu belirtilen MSI Radeon HD 5870 Lightning'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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SakuraKasugano 9 yıl
Tasarım, güç, performans, hepsi toplanmış bu kartta.
Nvidia fermisiyle pazara girene kadar bu kart bizim kasaya girmez :D
kimbilir türkiyede fiyatı ne olacak?
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demircibu 9 yıl
msi kalitesi tartışılmaz zaten ekrna akrtlarına ayrı hava katıyor firma 2.elde msi gördümmü affetmem
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barisdragon 9 yıl
Ben bir de axle'ın ekonomik çözümünü merak ediyorum. Firma arctic cooling ile çalışıyor. Gtx260'daki soğutucu twin frozr'a çok benziyor.
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mageji 9 yıl
Fehmi'nin %25'lik performans farkını uygun fiyatı ile kapayıp hatta çok rahat öne geçirebilecek potansiyelde bir kart olmuş.
Fehmi çıktığında muhtemelen Türkiyede 700-750 dolar arası bir fiyatta konumlandırılacak. bu yüzden MSI'ın modifiyeli 5870 modelinin alınabilirliği daha fazla olacaktır


bknz: MSI Radeon HD 5870'in grafik işlemci çalışma frekansı 1404MHz'e ve bellek hızı da 5508MHz'e çıkartıldı. 5548MHz'de çalıştırılan Core i7 975 Extreme Edition işlemcisinin eşlik ettiği çalışma ile 3DMark 2006'da yeni dünya rekorunu getiren 34266 puanlik skora da imza atılmış oldu.
link: MSI Radeon HD 5870 Lightning ile 3DMark 2006 dünya rekoru el değiştirdi
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hak_an 9 yıl
çok nefis görünüyor

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CeFurkan 9 yıl
10 numara şekil var

ama bence fiyatida oldukça fazla olur
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OtoburPirana 9 yıl
MSI şu afterburner yazılımından sonra çok kaliteli ekran kartları yapmaya başladı. Bu karta da çok yakışmış.

Ama 5870 in stok halini görünüş açısıdan hiç bir şeye de değişmem o farklı.
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CoreXXX 9 yıl
süper görünüyor. kaplamasıda metal gibi duruyor ama değildir heralde.
çift fanlı ve harika soğutma sistemi. bu kartı alıp default değerlerde kullanmak biraz ahmakca olur. o.c yapmadan bu kart oda sıcaklığını geçmez çünkü:D
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kurtbecer 9 yıl
çok güzel iş çıkarmış msi fakat ben 5890' bekliyorum
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IgorStravinsky 9 yıl
Sağlam gibi duruyor. Bakır borular falan güzel soğutur. Fakat desibel olarak umarım fazla değildir sesi.
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Tolgá 9 yıl
kartın özellikler harika 10katman pcb 15 faz hi-c cap bu kart 1600 rahat görür bence zorlarsalar daha fazla olabilir
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Wilson Fisk 9 yıl
ev kullanicisini ilgilendirmiyor bu kart anca benchmark meraklilari icin.ati, 5890 yaparsa daha hayirli bir is yapmis olur.
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artenis 9 yıl
kırmızı sımsekler , F22 ucak , f22 ıster ıstemez gelıor akla evet , 2000-2001
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No Way Out 9 yıl
Stok fanı ile sıradan ev kullanıcısı en az +1100 çekirdek frekansı görmez ise işe yaramaz.

Kart mükemmel.
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fx57 9 yıl
MSI Radeon HD 5870 Ligthnin için kapsamlı görseller: hwbot.org/...
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cestvrai 9 yıl
bu ürün eğer 1gz hızında piyasaya girerse gtx295e performans olarak denk bir kart olur.
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emrahrasa 9 yıl
MSI kalitesini konuşturmuş, güzel ürün.
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