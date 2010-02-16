MSI Radeon HD 5870 Lightning modelinin satışa sunulacak son hali göründü

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Lightning serisi altında hazırladığı özel tasarımlı ATi Radeon HD 5870 modelini ilk defa Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtmıştı. Kalite çıtası yüksek komponentleri, çift fanlı soğutucusu ve hız aşırtma (overclock) odaklı teknolojileriyle dikkat çeken ekran kartının, satışa sunulacak son hali en sonunda gün ışığına çıktı.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alan MSI Radeon HD 5870 Lightning, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 10 katmanlı baskılı devre tasarımına, 15 fazlı özel güç yapısına ve hız aşırtma çalışmalarında yüksek kararlılık için Hi-C Cap ile donatılan kart, oldukça kaslı bir görünüme sahip.
Referans tasarımından farklı olarak 6-pin yerine iki adet 8-pin güç konnektörüyle donatılan MSI Radeon HD 5870 Lightning, her ikisi de 8cm çapında iki adet fana sahip Twin Frozr soğutucusuyla serinletiliyor. Özelleştirilmiş detaylarıyla yeni dünya rekorları için potansiyel adaylardan biri olduğu belirtilen MSI Radeon HD 5870 Lightning'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Nvidia fermisiyle pazara girene kadar bu kart bizim kasaya girmez :D
kimbilir türkiyede fiyatı ne olacak?
novabilgisayar.com/...
ereyon.com.tr/...
Fehmi çıktığında muhtemelen Türkiyede 700-750 dolar arası bir fiyatta konumlandırılacak. bu yüzden MSI'ın modifiyeli 5870 modelinin alınabilirliği daha fazla olacaktır
bknz: MSI Radeon HD 5870'in grafik işlemci çalışma frekansı 1404MHz'e ve bellek hızı da 5508MHz'e çıkartıldı. 5548MHz'de çalıştırılan Core i7 975 Extreme Edition işlemcisinin eşlik ettiği çalışma ile 3DMark 2006'da yeni dünya rekorunu getiren 34266 puanlik skora da imza atılmış oldu.
link: MSI Radeon HD 5870 Lightning ile 3DMark 2006 dünya rekoru el değiştirdi
ama bence fiyatida oldukça fazla olur
Ama 5870 in stok halini görünüş açısıdan hiç bir şeye de değişmem o farklı.
çift fanlı ve harika soğutma sistemi. bu kartı alıp default değerlerde kullanmak biraz ahmakca olur. o.c yapmadan bu kart oda sıcaklığını geçmez çünkü:D
Kart mükemmel.