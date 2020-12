ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash

Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti

Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı

The Witcher 1 oyunu GOG mağazasında ücretsiz dağıtılıyor

The Lord of the Rings: Gollum, Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkacak