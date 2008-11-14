MSI soket AM3 desteği sunan anakartlarını açıkladı

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Anakart dünyasının lider isimlerinden biri olan Tayvan merkezli MSI da rakibi Asus gibi AMD'nin henüz kullanıma sunmadığı soket AM3 formundaki işlemcilerine destek verebilen mevcut anakartlarını yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

Daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk Phenom II işlemcilerini soket AM2+ formunda hazırlayan AMD, takiben eden süreçte soket yeni işlemcilerinde soket AM3 formuna geçecek ve DDR3 bellek desteği sunmaya da başlayacak.

MSI'dan gelen bilgiye göre aşağıda model isimleri yer alan anakartlar yine aynı kutu dahilinde görünen ilgili BIOS sürümleri ile birlikte AMD'nin 45nm işlemcilerine destek sağlayabiliyor.

Tabii bahsi geçen BIOS sürümlerinin henüz BETA aşamasında olduğunu ve firmanın çalışmalarına devam ettiğini de belirtmekte fayda var. Bu arada MSI'ın listeye yeni modeller ile genişletmesi de beklenebilir.

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