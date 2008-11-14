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MSI soket AM3 desteği sunan anakartlarını açıkladı

10 yıl
7,5b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI soket AM3 desteği sunan anakartlarını açıkladı
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Anakart dünyasının lider isimlerinden biri olan Tayvan merkezli MSI da rakibi Asus gibi AMD'nin henüz kullanıma sunmadığı soket AM3 formundaki işlemcilerine destek verebilen mevcut anakartlarını yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

Daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk Phenom II işlemcilerini soket AM2+ formunda hazırlayan AMD, takiben eden süreçte soket yeni işlemcilerinde soket AM3 formuna geçecek ve DDR3 bellek desteği sunmaya da başlayacak.

MSI'dan gelen bilgiye göre aşağıda model isimleri yer alan anakartlar yine aynı kutu dahilinde görünen ilgili BIOS sürümleri ile birlikte AMD'nin 45nm işlemcilerine destek sağlayabiliyor.

Tabii bahsi geçen BIOS sürümlerinin henüz BETA aşamasında olduğunu ve firmanın çalışmalarına devam ettiğini de belirtmekte fayda var. Bu arada MSI'ın listeye yeni modeller ile genişletmesi de beklenebilir.

MSI soket AM3 desteği sunan anakartlarını açıkladı
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taner11 10 yıl
Alıntı
righteous@ 14.11.2008 Saat: 22:51
klasik bi amd saçmalığı daha, 939 la birlikte başlayan soket değiştirme macerası, durmadan dinlenmeden devam ediyor..bu kafayla daha çok müşteri kaptırır intele
Sanırım donanımdan hiç anlamıyorsun righteous@ bu çipsetler am,am+ ve am3 soket işmelcileri destekliyor.İntelden fazla cpu/soket değiştiren yok
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righteous@ 10 yıl

Orjinalden alıntı: taner11

Alıntı
righteous@ 14.11.2008 Saat: 22:51
klasik bi amd saçmalığı daha, 939 la birlikte başlayan soket değiştirme macerası, durmadan dinlenmeden devam ediyor..bu kafayla daha çok müşteri kaptırır intele
Sanırım donanımdan hiç anlamıyorsun righteous@ bu çipsetler am,am+ ve am3 soket işmelcileri destekliyor.İntelden fazla cpu/soket değiştiren yok



önemli olan çipsetlerin desteklemesi değil,kedi eniği gibi soket değiştirmesi amd nin...intel kaç senedir lga775 te stabil kaldı hiç olmassa...

bu arada, önce, donanımhaberde alıntı nasıl yapılır, onu öğrende, ondan sonra bana donanım dersi verirsin belki

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Promity 10 yıl
Sanki intel farklı:) Anlaşılmayacak birşey yok istemeselerde değiştirmeleri gerekiyor. Yoksa Board yapan firmalar aç kalır ;)En azından DDR3 saçmalığına geçmeyeceklerin için am2+ destekli işlemci de çıkacakmış bu yeter bize
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01Mrt 10 yıl
asus liste yayınlamış ve 790GX görememiştim listede... MSI 4 adet var ikisi beta bios ama olsun... hbr için tşk...
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musandia 10 yıl
Sıra Gigabyte da
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srknwrx69 10 yıl
haber için teşekkürler Fx57 k9a2 platinum marka anakartım var umarım sonuna kadar giderhttp://img.donanimhaber.com//image/s8.gif
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ayakliPC 10 yıl
45nm desteği zaten geçici bir çözüm.
AMD 2010 yılında soket değişikliğine gidiceği için arada zaman kaybı olmasın diye böyle olmuş gibi .

Ama anlamadığım şey ise bu adamlar 2010 da intel ile anlaşma masasına bir kez daha oturamayacaklarından dolayı G34 socket' i çıkartıcaklarını duymuştum. Bugün AMD 6000+ ve üstü bir işlemcisi olan vatandaş 45nm işlemci almak yerine biraz daha bekleyip socket G34 işlemci alabilir ve bu durumda piyasayı YİNE alt üst edebilir.

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Araştırma için teşekkür.
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