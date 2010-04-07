MSI, Wind serisi netbook'ların yeni üyelerini tanıttı

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden MSI, Wind serisi altında üretecekleri yeni netbooklarını duyurdu. MSI Wind L1300, L1350 ve L2300 olarak isimlendirilen netbooklar Wind U130, U135 ve U230 serisinin revizyon edilmiş modelleri olarak görülüyor. MSI'in üreteceği bilgisayarlar hakkında detaylı bilgiler verilmese de kullanacakları işlemciler, işletim sistemleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. MSI Wind L1300 ve L1350 modellerin Intel Atom N450 işlemciye ve 10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlük sunan ekrana sahip olacaklar, MSI Wind L2300 modeli 1.6 GHz işlem hızına sahip AMD Athlon Neo MV-40 işlemciyle ve 12.1 inç boyutlu 1366x768 çözünürlük sunan ekran ile donatılacak. MSI L1350 ve L2300 Windows 7 Starter Edition işletim sistemiyle, MSI Wind L1300 ise Windows XP işletim sistemiyle satışa sunulacak.

MSI'ın Wind serisi altında üreteceği bilgisayarların diğer donanım özellikleri, fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilerin önümüzde günlerde açıklanması bekleniyor