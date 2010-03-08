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MSI Wind U160, Amerika'da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,9b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Wind U160, Amerika'da satışa sunuluyor
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI'ın, Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarında da sergilediği yeni netbook modeli Wind U160, Amerika'da satışa sunuluyor. Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu kullanan yeni netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç büyüklüğünde ekran kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve depolama için 250GB'lık sabit disk kullanan Wind U160'da ekran kartı tercihi ise, Atom N450 işlemcisine entegre olarak gelen GMA 3150'den yana kullanılmış. Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera ile donatılan netbook, 6 hücreli pil kullanıyor ve Windows 7 Starter ile birlikte geliyor.

Mac tarzı aralıklı tuş takımına sahip olan ve 6 hücreli pil kullanan MSI Windıws U160, Amerika'da 380 dolar seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

MSI Wind U160, Amerika'da satışa sunuluyor
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DH Misafiri 8 yıl
bende de aynı özelliklere sahip asus netbook var
vatan ın kampanyası ile 360 tl ye aldım
bunu 380 dolara kim niye alsın?
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visceroid 8 yıl
8 Mart!!! Tarihe bak önce!!!!!!!
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lvlono 9 yıl
Tek çekirdekli olması kötü. D510 lu bir netbook, daha da tercih edilesi bir ürün olurdu...
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