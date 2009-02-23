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MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar serisini genişletiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar serisini genişletiyor
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Yeni yılın ilk günlerde Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES 2009) öne çıkan isimlerinden birisi de Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden MSI olmuştu. Fuar dahilinde çok sayıda yeni ürününü tanıtan firma, özellikle "MacBook Air Katili" olarak tanımlanan X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarıyla (320 modeli) ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde başlayacak CeBIT '09 fuarında da benzer bir etki yaratmak isteyen firmanın X-Slim serisi dahilinde ultra-ince tasarımlı yeni modeller hazırladığı belirtiliyor. X320 modeline ek olarak MSI'ın seriye daha büyük ekranlı modeller eklemeyi planladığı belirtilirken yeni modellerin büyük ekran kullanımının ek olarak Core 2 platformunu kullanacağı belirtiliyor.

Atom işlemcili X-Slim 320'den farklı olarak 340 kod adlı yeni modelin 13.4", 600 kod adlı yeni modein ise 15.6" boyutunda ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Intel'in ULV serisi düşük güç tüketimli Core 2 işlemcilerinin kullanılacağı X-Slim serisi yeni dizüstü bilgisayarlarda D-Sub ve HDMI çıkışlarına ek olarak büyük ekranlı modelin eSATA portuna da sahip olacağı belirtiliyor. Peki yeni modellerin fiyatı ne olacak?

MSI cephesinde yeni modellerin kullanıma sunulacağı fiyat ve tarih konusunda henüz net bir açıklamanın yapılmadığı modellerden X-Slim 340'ın 699$-999$'lık maliyete sahip olacağı bildirilirken belirttiğimiz gibi zaman konusu henüz netliğe kavuşmuş değil.


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gun 10 yıl
Acaip havalı olacağı kesin. Msi'ın bile ince seri üzerine yoğunlaşması güzel bir şey çünkü taşınabilir bir aletin mutlaka ince ve hafif olması gerek yoksa notebook gibi rahatsız bir alete niye katlanalım. Destekliyorum ve Mac Air'in yarattığı sükseden sebeplenmesini diliyorum.
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max975 10 yıl
sanki mac gibi...
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mahho88 10 yıl
bence de mac e rakip yapılmıi bir ürün
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