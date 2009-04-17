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MSI X58 Pro-E; Fiyatıyla dikkat çekmesi beklenen X58 çipsetli anakart

10 yıl
10,8b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI X58 Pro-E; Fiyatıyla dikkat çekmesi beklenen X58 çipsetli anakart
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Intel'in performansıyla dikkat çeken yeni nesil Core i7 işlemcileri için eleştrilen noktaların başında platform geçiş maliyetleri geliyordu. Zira yüksek performans segmenti için hazırlanan işlemcilerin 300$'a yakın bir fiyat seviyesinden satışa sunulmasının yanı sıra anakart olarak sadece X58 yonga setini taşıyan, yine yüksek performans odaklı çözümlerin bulunması ve ideal kullanım için 3 kanal DDR3 bellek kitlerine gereksinim duyulması gibi gereksinimler toplam geçiş maliyetlerini arttırırken, ekonomik krize bağlı olarak yaşanan kur dalgalanmaları kullanıcıları, Core i7 platformuna geçiş konusunda düşündüren gelişmelerdi.

Ancak DDR3 bellek fiyatlarındaki hızlı düşüşe ek olarak kısmen daha uygun fiyatlı X58 anakartlar da gün ışığına çıkmaya başladı. Bu konuda ilk adım atan üreticilerden biri olan MSI, geçtiğimiz aylarda duyurduğu X58 Pro modelinden sonra X58 Pro-E modelini de pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni anakartı Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanıyor. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle uyumlu olan anakart 4+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor.

Katı kapasitörleriyle dikkat çeken X58 Pro-E, MSI'ın X58 yonga setli diğer anakartlarına kıyasla kısmen daha basite indirgenmiş bir soğutucu kullanıyor. Üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunan ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart üç adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve ATi'nin Crossfire X teknolojisini de destekliyor. Yüksek enerji verimliliği için DrMOS teknolojisi ile donatılan anakart farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA-II konnektörüne sahip.

Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset ve cmos clear butonlarına da sahip olan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi detayları da üzerinde barındırıypr. MSI'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı X58 Pro-E modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi telaffuz edilmiş olmasa da kendi segmentinin en ekonomik çözümlerinden biri olacağı düşünülüyor.

MSI X58 Pro-E; Fiyatıyla dikkat çekmesi beklenen X58 çipsetli anakart
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OverClocK1ng 10 yıl
max975 17.04.2009 Saat: 14:01
görüntü olarak pek iyi değil ama fiyatı iyi olursa görüntünün önemi yok...

Görüntü olarak pek iyi değil mi? Geçenlerde birisi burada senin pek bişeyden anlamayan birisi olduğundan bahsetmişti ama pek inanmamıştım. Şimdi tescillenmiş oldu.
Anakartın neresinde kötü veya senin tabirinle "İyi Değil" olan yer var bi söylermisin? Bence mühendisliği baya iyi. PCB si de eski Abit NF7-S in PCB'sinden. Güç girişi tam olması gereken yerde. Ayrıca SATA portları dışarı doğru. IDE Portları da uca yakın olduğundan kablolar anakartın üzerinden geçmiyor. USB'porlarının ve Audio çıkışı da çok iyi yerde. Full katı kapasitör. 8 pin molex girişi var. Ayrıca mosfetlerde soğutucu da var. Ekran kartı slotlarının arası birbirine yakın değil. Olması gerektiği gibi. Anakartın üzerinde On/Off, Reset ve ClearCmos butonları da var.
Bence bilmediğin konularda yorum yapma yada biliyorsan yap...
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mertekin 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

max975 17.04.2009 Saat: 14:01
görüntü olarak pek iyi değil ama fiyatı iyi olursa görüntünün önemi yok...


Görüntü olarak pek iyi değil mi? Geçenlerde birisi burada senin pek bişeyden anlamayan birisi olduğundan bahsetmişti ama pek inanmamıştım. Şimdi tescillenmiş oldu.
Anakartın neresinde kötü veya senin tabirinle "İyi Değil" olan yer var bi söylermisin? Bence mühendisliği baya iyi. PCB si de eski Abit NF7-S in PCB'sinden. Güç girişi tam olması gereken yerde. Ayrıca SATA portları dışarı doğru. IDE Portları da uca yakın olduğundan kablolar anakartın üzerinden geçmiyor. USB'porlarının ve Audio çıkışı da çok iyi yerde. Full katı kapasitör. 8 pin molex girişi var. Ayrıca mosfetlerde soğutucu da var. Ekran kartı slotlarının arası birbirine yakın değil. Olması gerektiği gibi. Anakartın üzerinde On/Off, Reset ve ClearCmos butonları da var.
Bence bilmediğin konularda yorum yapma yada biliyorsan yap...


Zevkler ve renkler tartışılmaz derler.
Senin beğediğini o beğenmek zorunda değil.


Sonuçta arkadaş arnakartın teknik özellikleri için kötü dememiş.Tasarım ve rengi için demiş.
Rengi kişisel ve yoruma açıktır.Herkez kendi görüşünü belirtebilir.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
PCB yi siyaha boyatmaları gerekirdi ucuz olsada ben dışkı renginde bi anakart almayı düşünmem
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alito 10 yıl
evet ne kadar önemli bir ayrıntı tartışılır ama baskı devre rengi gerçekten çok kötü olmuş.
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yusuf1985 10 yıl
ben almayayım alanada mani almayayım
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Tolgá 10 yıl
msi pcb rengi berbat..gigabyteın harika ama masmavi
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sertacaygun 10 yıl
PCB rengi hoş değil ama gerçekten MSI farkı...
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Master_Evil 10 yıl
ucuz çözümler güzel ama core i5 ailesi gelmeden önce davranmaları lazım
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teutara 10 yıl
artık gelmesi lazım böyle çözümlerin. değilse orta sınıf kullanıcıların nehalem'e geçmesi 1 seneden fazla zaman alacak..
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max975 10 yıl
görüntü olarak pek iyi değil ama fiyatı iyi olursa görüntünün önemi yok...
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nodar 10 yıl
Keşke crossfire olmayan seçenekleri de sunsalar, maliyete biraz daha katkısı olur.
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TELESCOPE 10 yıl
daha net ve gerçek renklerinde görüntülenebilirdi sanırım,paylaşım için teşekkür
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