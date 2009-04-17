MSI X58 Pro-E; Fiyatıyla dikkat çekmesi beklenen X58 çipsetli anakart

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Intel'in performansıyla dikkat çeken yeni nesil Core i7 işlemcileri için eleştrilen noktaların başında platform geçiş maliyetleri geliyordu. Zira yüksek performans segmenti için hazırlanan işlemcilerin 300$'a yakın bir fiyat seviyesinden satışa sunulmasının yanı sıra anakart olarak sadece X58 yonga setini taşıyan, yine yüksek performans odaklı çözümlerin bulunması ve ideal kullanım için 3 kanal DDR3 bellek kitlerine gereksinim duyulması gibi gereksinimler toplam geçiş maliyetlerini arttırırken, ekonomik krize bağlı olarak yaşanan kur dalgalanmaları kullanıcıları, Core i7 platformuna geçiş konusunda düşündüren gelişmelerdi.

Ancak DDR3 bellek fiyatlarındaki hızlı düşüşe ek olarak kısmen daha uygun fiyatlı X58 anakartlar da gün ışığına çıkmaya başladı. Bu konuda ilk adım atan üreticilerden biri olan MSI, geçtiğimiz aylarda duyurduğu X58 Pro modelinden sonra X58 Pro-E modelini de pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni anakartı Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanıyor. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle uyumlu olan anakart 4+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor.

Katı kapasitörleriyle dikkat çeken X58 Pro-E, MSI'ın X58 yonga setli diğer anakartlarına kıyasla kısmen daha basite indirgenmiş bir soğutucu kullanıyor. Üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunan ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart üç adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve ATi'nin Crossfire X teknolojisini de destekliyor. Yüksek enerji verimliliği için DrMOS teknolojisi ile donatılan anakart farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA-II konnektörüne sahip.

Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset ve cmos clear butonlarına da sahip olan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi detayları da üzerinde barındırıypr. MSI'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı X58 Pro-E modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi telaffuz edilmiş olmasa da kendi segmentinin en ekonomik çözümlerinden biri olacağı düşünülüyor.

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