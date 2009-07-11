MSI'dan 14" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; CR400

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MSI dizüstü bilgisayar gamını arka arkaya duyurduğu yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla 14" ekranlı CR400 modelini de duyurdu. LED backlit teknolojisini temel alan ekranıyla 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen CR400, Intel platformunu temel alıyor ve çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle gelen sistemde ekran kartı olaraksa GeForce 8200M kullanılıyor.

Kullanılan entegre grafik işlemcisiyle hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı video hızlandırma özelliğine sahip olan sistemde ayrıca DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3 MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth ve tercihe göre 6 / 9 hücreli pil seçeneği gibi seçenekelere yer veriliyor. ECO Enginte teknolojisi ile tek şarjda daha uzun kullanım süresinin hedeflendiği sistemde rahat kullanım için EDS teknolojili klavye tasarımına yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI CR400'ün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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