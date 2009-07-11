Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan 14" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; CR400

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,3b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI'dan 14
Tam Boyutta Gör

MSI dizüstü bilgisayar gamını arka arkaya duyurduğu yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla 14" ekranlı CR400 modelini de duyurdu. LED backlit teknolojisini temel alan ekranıyla 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen CR400, Intel platformunu temel alıyor ve çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle gelen sistemde ekran kartı olaraksa GeForce 8200M kullanılıyor.

Kullanılan entegre grafik işlemcisiyle hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı video hızlandırma özelliğine sahip olan sistemde ayrıca DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3 MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth ve tercihe göre 6 / 9 hücreli pil seçeneği gibi seçenekelere yer veriliyor. ECO Enginte teknolojisi ile tek şarjda daha uzun kullanım süresinin hedeflendiği sistemde rahat kullanım için EDS teknolojili klavye tasarımına yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI CR400'ün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

MSI'dan 14
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maxelll 10 yıl
ekran kartı dusukmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl GIGABYTE'dan Oyun Severlere Kasa: SUMO 5115 10 yıl Wii Sports Resort ve Wii Fit Plus Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim