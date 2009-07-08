MSI'dan 14" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar: EX460

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Ultra-ince tasarımlı X-Slim serisi dizüstü bilgisayarlarını arka arkaya duyuran MSI, farklı fiyat ve performans kategorilerine yönelik yeni dizüstü bilgisayar modellerini lanse etmeye devam ediyor. Tayvan merkezli donanım devi EX460 kod adını verdiği yeni dizüüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. 344.4 x 212 x 13.5.-28 mm boyutlarında olan ve ağırlığının 2 Kg'nin altında olduğu açıklanan EX640 modelinde 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç ekran bulunuyor.

Uzun süreli çalışmalarda kullanıcıların rahatsız olmaması için ergonomik tuş takımına sahip EDS klavye ile donatılan EX460, Intel paltformunu temel alıyor ve çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçeneği sunan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4330 (512MB GDDR3) kullanılıyor ve GPU'nun UVD özelliği sayesinde HD videolar akıcı bir şekilde oynatılabiliyor.

Optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray ile satın alınabileceği açıklanan MSI EX460'ın diğer özellikleri arasında 1.3MP internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth gibi detaylar yer alıyor. 6 veya 9 hücreli pil ile satın alınabilecek EX460 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.