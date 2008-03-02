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MSI'dan aktif/pasif soğutmalı yeni GeForce 8800GT

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,4b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 8 serisi dahilinde en başarılı model olan ve önemli satış rakamlarına ulaşmayı başaran GeForce 8800GT, Nvidia'nın orta segmente yönelik olarak GeForce 9600GT modelini kullanıma sunmasıyla bir miktar geri plana düşmüş olmasına karşı GeForce 9800GTX'in ortaya çıkan ilk test sonuçları 8800GT ve 8800GT SLI'ı yeniden gündeme taşıyacak gibi görünüyor. MSI, GeForce 8800GT tabanlı yeni ekran kartı ile dikkat çekeceğe benziyor. Kart üzerinde kullanılan ısı iletim temelli yeni soğutucu yerine göre pasif olarak yerine göreyse aktif olarak çalışabilmekte. Gelen bilgilere göre, soğutucu üzerinde yer alan fan gpu sıcaklığı 85C'yi gördüğünde devreye giriyor ve gpu sıcaklığı 40C gördüğü anda otomatik olarak kapanıyor. MSI'ın Hybrid Freezer adını verdiği soğutma teknolojisini esas alan kart 256-bit bellek veri yolu, 512MB GDDR3 bellek ve DirectX 10/PCIe 2.0 gibi temel teknolojileri esas alırken muhtemelen Cebit'te tanıtılması bekleniyor.
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Necessa®i 11 yıl
ben bu karttaki kızı tanıyorum
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Deathbringer 11 yıl
Aktif/Pasif olması;
85C ye geldiginde fanın aktif olması,
85C altındayken pasift olması demek mi?
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Ce5uR 11 yıl
MSI üretiyor ama sağlam bir ürün sunmuyor.Özellikle HD3870X2 ile 3870 testide gördügümüz gibi.MSI bu piyasada bence fiyatlari düşürmek için çok güzel ürünler üretiyor.
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m@TR@x 11 yıl
msi soğutma konusunda başarılı işler yapıyo X48 anakartındada baya başarılıydı anakrtın modeli x48miydi yanlış olabilir işte öle bişşi hani fireway filan vardı
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DraGonS 11 yıl
8800 GT pasif nasıl soğuyabilir ki?
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jin_paci 11 yıl
msi bu işi biliyor fiyat perfonmas acısındanda 10 numara bir firma ekrankartları ve anakartlarının fiyatından belli oluyor.

Bu arada ilk mesajım.
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CominqUndone 11 yıl
kartın görünüşü çok şık
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DcD-Semih 11 yıl

Orjinalden alıntı: jin_paci

msi bu işi biliyor fiyat perfonmas acısındanda 10 numara bir firma ekrankartları ve anakartlarının fiyatından belli oluyor.

Bu arada ilk mesajım.




msi ın zaten kartlarının nerdeyse hepsinin soğutucusu mükemmel
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