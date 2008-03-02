MSI'dan aktif/pasif soğutmalı yeni GeForce 8800GT

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GeForce 8 serisi dahilinde en başarılı model olan ve önemli satış rakamlarına ulaşmayı başaran GeForce 8800GT, Nvidia'nın orta segmente yönelik olarak GeForce 9600GT modelini kullanıma sunmasıyla bir miktar geri plana düşmüş olmasına karşı GeForce 9800GTX'in ortaya çıkan ilk test sonuçları 8800GT ve 8800GT SLI'ı yeniden gündeme taşıyacak gibi görünüyor. MSI, GeForce 8800GT tabanlı yeni ekran kartı ile dikkat çekeceğe benziyor. Kart üzerinde kullanılan ısı iletim temelli yeni soğutucu yerine göre pasif olarak yerine göreyse aktif olarak çalışabilmekte. Gelen bilgilere göre, soğutucu üzerinde yer alan fan gpu sıcaklığı 85C'yi gördüğünde devreye giriyor ve gpu sıcaklığı 40C gördüğü anda otomatik olarak kapanıyor. MSI'ın Hybrid Freezer adını verdiği soğutma teknolojisini esas alan kart 256-bit bellek veri yolu, 512MB GDDR3 bellek ve DirectX 10/PCIe 2.0 gibi temel teknolojileri esas alırken muhtemelen Cebit'te tanıtılması bekleniyor.