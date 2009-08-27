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MSI'dan AMD platformunu kullanan yeni panel bilgisayar; WindTop AE2010

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD platformunu kullanan yeni panel bilgisayar; WindTop AE2010
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CULV platformu ile Intel'in ağırlığını hissettirdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar pazarında AMD platformunu temel alan yeni modelleriyle gündemde olan MSI, yine AMD tabanlı yeni bir bir bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Wind Top serisi altında hazırlanan ve AE2010 kod adını taşıyan hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayar, tasarım özellikleri ve teknik detayları ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

AMD'nin 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon X2 3250e işlemcisinden güç alan Wind Top AE2010 modeline, 780G yonga setini kullanan MSI anakart yataklık ediyor. Kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10 ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteğinin sunulduğu sistemde ayrıca 4GB bellek, 320GB kapasiteli sabit ve DVD yazıcısı gibi detaylara da yer veriliyor.

Ekran boyutu 20-inç olan ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen panel bilgisayarda ayrıca 1.3MP entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, kablolu ve kablosuz iletişim için WiFi, Gigabit Ethernet ve ayrıca 3 Watt gücünde iki adet hoparlöer gibi detaylara yer veriliyor. Windows Vista Home Preimum işletim sistemi (Windows 7 kuponuyla) ile gelen Wind Top AE2010'un Eylül ayında 650$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunulması bekleniyor.

MSI'dan AMD platformunu kullanan yeni panel bilgisayar; WindTop AE2010
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c34 10 yıl
fiyat süper ama işlemci biraz fazla ağır olsun zaten bu tasarım bi pc
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resler 10 yıl
Çok şık bir ürün olmuş. Donanım da oldukça yeterli. Atom katili :)
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Confusion 10 yıl

görünüm ve içerik olarak çok kaliteli bulduğum bu makinada bir tek bunu beğenmedim
Windows Vista Home Preimum işletim sistemi (Windows 7 kuponuyla) ile gelen
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Hobar 10 yıl
aynı fiyata daha güçlü bir pc toplanabilir olsa da. tasarım ve kullanışlılık açısından daa cazip duruyor. Türkiyede satılan bir ürün olsa bir yakınımız dükkanda günlük işler için bir pc düşünüyordu. olara tavsiye edebilirdim. bir de keşke işlemci biraz daha hızlı olsaymış.
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KANUNI61 10 yıl
tasarım süper donanımda cok iyi
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sgnr 10 yıl
Tasarım olarak güzel zaten hali hazırda birtek apple vardı bu şekilde alternatif oldu.
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