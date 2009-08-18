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MSI'dan dokunmatik ekranlı panel bilgisayar; Wind Top AE2200

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Wind serisi netbook modelleriyle elde ettiği başarıyı, Wind Top serisi hepsi bir arada formundaki masaüstü bilgisayarlarla devam ettirmeyi hedefleyen MSI, ürün gamını yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Firma önümüzdeki günlerde Wind Top AE2200 adını taşıyan, dokunmatik ekranlı heosi bir arada bilgisayarını kullanıma sunacak. 560 x 465 x 59 mm boyutlarında olan ve 1920 x 1080 (Full HD) çözünürlüğünü destekleyen 21.6-inç ekrana sahip. Intel Atom platformunu temel alan benzer pek çok modelden ayrılan sistem, 2.7GHz'de çalışan çift çekirdekli Pentium E5400 işlemcisinden güç alıyor.

MSI'dan dokunmatik ekranlı panel bilgisayar; Wind Top AE2200
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MSI'dan dokunmatik ekranlı panel bilgisayar; Wind Top AE2200
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4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk desteği sunan sistemin grafik alt yapısını ise tercihe göre DirectX 10 destekli Intel GMA X4500 IGP'si veya AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4650 (1GB bellekli) çözümü üstlenebiliyor. Tasarımıyıla öne çıkan hepsi bir arada bilgisayarın diğer özellikleri arasında kablosuz iletişim için WiFi, 1.3MP kamera, 5 Watt gücünde iki adet hoparlör, çok formatlı kart okuyucusu ve entegre TV alıcısı gibi detaylara yer veriliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak MSI Wind Top AE2200'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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ozzzy222 10 yıl
çantaya koy al arkadaşına git :D
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Guest 10 yıl
ekranın altı kötü olmuş
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