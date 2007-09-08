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MSI'dan düşük profilli ve HDMI destekli GeForce 8600GT

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oturma odalarını hedef alan ve HTPC olarak bilinen çoklu ortam bilgisayarlarına olan talebin hızla artması düşük profilli ekran kartlarına olan talebi de arttırıyor. Tabi bu yönde hazırlanan ve HDMI desteğini de sahip olan düşük profilli kartlar ciddi ilgi görmeye başladı. Bu ilgiliyi fark eden firmalardan MSI, hem düşük profilli hemde doğal HDMI desteğine sahip olan GeForce 8600GT tabanlı yeni ekran kartı NX8600GT-MTD256E'yi duyurdu. MSI'ın yeni ekran kartının teknik özelliklerine indiğimizde GeForce 8600GT tabanlı olan ekran kartı gpu için 540MHz ve bellekler için 800MHz saat hızına sahip. 256MB DDR2 bellek ile gelen ekran kartı DVI, HDMI ve HDTV destekli TV çıkışına da sahip. GeForce 8400 ve Radeon HD 2400 temelli benzer ekran kartlarına göre çok daha yüksek performanslı olan ekran kartı oyun pynama konusunda da HTPC sistemlere güç katabilir. Yurt dışında satışına başlanacak olan MSI'ın yeni ekran kartının ortalama satış fiyatı 120$ seviyesinde olacak.
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m@trix 12 yıl
fiyatı harbi pahalı olmuş.
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Archelot 12 yıl
biraz geç oldu..birazda pahalı oldu...
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JrMaster 12 yıl
bu oturma odası pc kullanan kaç kişi var acaba merak ediyor cocuklardan nasıl koruyorlar o sistemi
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DrapoD35 12 yıl
Biraz pahalı sanki [>:] haber için teşekürler...
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Rodion Raskolnikov 12 yıl
120$ pahalı gibi daha uygun olabilirdi.
haber için teşekkürler fx57
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