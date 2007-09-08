MSI'dan düşük profilli ve HDMI destekli GeForce 8600GT

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Oturma odalarını hedef alan ve HTPC olarak bilinen çoklu ortam bilgisayarlarına olan talebin hızla artması düşük profilli ekran kartlarına olan talebi de arttırıyor. Tabi bu yönde hazırlanan ve HDMI desteğini de sahip olan düşük profilli kartlar ciddi ilgi görmeye başladı. Bu ilgiliyi fark eden firmalardan MSI, hem düşük profilli hemde doğal HDMI desteğine sahip olan GeForce 8600GT tabanlı yeni ekran kartı NX8600GT-MTD256E'yi duyurdu. MSI'ın yeni ekran kartının teknik özelliklerine indiğimizde GeForce 8600GT tabanlı olan ekran kartı gpu için 540MHz ve bellekler için 800MHz saat hızına sahip. 256MB DDR2 bellek ile gelen ekran kartı DVI, HDMI ve HDTV destekli TV çıkışına da sahip. GeForce 8400 ve Radeon HD 2400 temelli benzer ekran kartlarına göre çok daha yüksek performanslı olan ekran kartı oyun pynama konusunda da HTPC sistemlere güç katabilir. Yurt dışında satışına başlanacak olan MSI'ın yeni ekran kartının ortalama satış fiyatı 120$ seviyesinde olacak.