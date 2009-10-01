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MSI'dan ekran kartları için ücretsiz ince-ayar uygulaması: Afterburner

9 yıl
42,5b
1
49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan ekran kartları için ücretsiz ince-ayar uygulaması: Afterburner
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, RivaTuner ile iş birliğine giderek hazırladığı Afterburner isimli ekran kartı ince-ayar uygulamasını duyurdu. Ücretsiz olarak sunulan uygulama ile kullanıcılar ekran kartlarının grafik birimi, paralel işlemci ve bellek hızlarını ayarlayabildikleri gibi GPU gerilimi (vGPU) değiştirebiliyor ayrıca fan hızı takibi de yapılabiliyor.

DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisi de dahil olmak üzere MSI'ın güncel ürün gamındaki hemen tüm ekran kartlarıyla (NX8000,N9000,N200,R3000,R4000 ve R5000 serileri) kullanılabilen Afterburner uygulamasının yapılan ilk denemelerde MSI dışında diğer üreticiler tarafından hazırlanan kimi ekran kartlarıyla kullanılabildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Kullanıcıların donanım takibi yapabildiği, profil oluşturabildiği ve arayüz tasarımını değiştirebildiği MSI Afterburner uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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3xPr3sSiv3 8 yıl
sadece core ve memory bölümleri açık. voltaj vs veremiyorum. ama açık olan bölümlerde kısıtlı, stabil çalışmasına rağmen mhzyi 520 den yukarı almaya izin vermiyor. hd4650
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x_tol 8 yıl

3xPr3sSiv3
sadece core ve memory bölümleri açık. voltaj vs veremiyorum. ama açık olan bölümlerde kısıtlı, stabil çalışmasına rağmen mhzyi 520 den yukarı almaya izin vermiyor. hd4650

Aynen. sapphire hd4890'da voltaj ayarı aktif değil.
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cyclonm 9 yıl
mx8600gt voltage ayarı nsl yapcm ? yardmcı olurmusnz?
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snksss 9 yıl
zotac gtx260 synergy kulanıyorum programı sadece voltaj ayarlaması için indirmiştim ama volta ayarı çalışmıyor...
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Proximity 9 yıl
Rivatuner dan farkı neyki gereksiz bence
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aterikasedi 9 yıl
riva tunerden tek farkı core voltageın ayarlanması
bana gore eksısı ıse mip map lod bias gibi grafık ayarlarının olmaması
pek geregı yok bence
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reoix 9 yıl
arkadaslar bende 8800 gtx var gpu sıcaklıgı 69 derece bu normal mi? ( ayar degistirmeden )
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dramaguen 9 yıl
bende herşey çalışıyor resimde gördüğünüz gibi ama 5 dakika gta4 oynadım ne yazıkki sistemi kitledi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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UzmaN345 9 yıl
Asus ta yıllardan beri var smart doctor masa untunde oc yapabiliyorsun
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RevidaL 9 yıl
Deneyelim bakalım
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ensaronline 9 yıl
Core Voltage hariç hepsi çalıştı (Calibre 8800 gt)
Güzel en azından fan benim istediğim derecelerde benim istediğim hızları alıyor. Ve oc imkanı var.
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fridaycoffee 9 yıl
Palit nvidia GTX 260 SP deneyelim bakalım performansı nasıl
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emreonal42 9 yıl

ensaronline

Core Voltage hariç hepsi çalıştı (Calibre 8800 gt)

Güzel en azından fan benim istediğim derecelerde benim istediğim hızları alıyor. Ve oc imkanı var.

Max hangi hızlara çıkarabiliyorsunuz?
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sadafa1 9 yıl
gtx 260 synergy var.voltaj arttırma calısmıyor.ben azaltmak istiyordum.
digerleri duzgun calısıyor.profil iside iyi olmus
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simplethinks 9 yıl
ati 3870 de denicem umarım işe yarar. Haber için teşekkürler
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SinanOz 9 yıl
Sapphire Hd4830 da fan ayarı çalışıyor fakat GPU voltage etkin değil...
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SACRED REICH 9 yıl
Asus 8800 GT de problemsiz bir şekilde çalıştı.
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Ehlika 9 yıl
Al işde böle hata verdi dirverde kurulu (failed to initialize display driver wrapper)
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