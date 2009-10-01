MSI'dan ekran kartları için ücretsiz ince-ayar uygulaması: Afterburner

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, RivaTuner ile iş birliğine giderek hazırladığı Afterburner isimli ekran kartı ince-ayar uygulamasını duyurdu. Ücretsiz olarak sunulan uygulama ile kullanıcılar ekran kartlarının grafik birimi, paralel işlemci ve bellek hızlarını ayarlayabildikleri gibi GPU gerilimi (vGPU) değiştirebiliyor ayrıca fan hızı takibi de yapılabiliyor.

DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisi de dahil olmak üzere MSI'ın güncel ürün gamındaki hemen tüm ekran kartlarıyla (NX8000,N9000,N200,R3000,R4000 ve R5000 serileri) kullanılabilen Afterburner uygulamasının yapılan ilk denemelerde MSI dışında diğer üreticiler tarafından hazırlanan kimi ekran kartlarıyla kullanılabildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Kullanıcıların donanım takibi yapabildiği, profil oluşturabildiği ve arayüz tasarımını değiştirebildiği MSI Afterburner uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.