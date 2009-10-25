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MSI'dan giriş seviyesi sistemler için 740G çipsetli anakart: 740GTM-P23

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan giriş seviyesi sistemler için 740G çipsetli anakart: 740GTM-P23
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI, giriş seviyesi sistemler için hazırladığı 740G çipsetli yeni anakartını duyurdu. Firmanın 740GTM-P23 kod adını taşıyan micro-ATX formundaki yeni anakartı, AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM2+ işlemcileriyle kullanılabiliyor. Çift DIMM slotu üzerinden 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 9 uyumlu Radeon HD 2100 entegre grafik birimini beraberinde getiriyor ayrıca harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe 2.0 x16 slotunu da bünyesinde barındırıyor.

Micro-ATX formundaki kompakt yapısı ile giriş seviyesi masaüstü ve ofis sistemlerinden medya bilgisayarlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceği belirtilen 740G çipsetli 740GTM-P23, MSI'ın yeni nesil anakartlarında artık standart bir özellik olan APS (Active Phase Switching) teknolojisine de yer veriliyor. Bilindiği üzere APS teknolojisiyle güç fazları dinamik olarak kontrol ediliyor ve kullanım esnasında beklemede olanlar kapatılarak enerji verimliliği sağlanabiliyor. 6x SATA-II portuna ve 5.1 kanal ses desteğine sahip olan anakart Gigabit Ethernet desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub çıkışına yer verilen 740G çipsetli MSI 740GTM-P23'ün 45 Avro civarın bir fiyatla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.


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zapha 9 yıl
740g çipsetten bi cacık olmaz
am3 işlemcilere tam destek vermiyor performans yarıya düşüyor uzak durulması gereken bi kart..
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Vodka 9 yıl
imzamdaki sistemi tavsiye ederim.
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aykutx 9 yıl

zapha

740g çipsetten bi cacık olmaz
am3 işlemcilere tam destek vermiyor performans yarıya düşüyor uzak durulması gereken bi kart..

Zaten çok beklentisi olmayanlar için ucuz bir çözüm olarak üretilmiş.
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baysan240 9 yıl
arkadaşlar athlon2 işlemcileriyle bu anakartlar nasıl performans veriyor deneyeniniz varmı yada test sonuçlarına rastladınızmı ? ben internette bulamadım 785g anakartlarla iyi çalışıyorlarmış ama o anakartta bence athlon2 için fazla iyi
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No Way Out 9 yıl
htpc için iyi bir anakart.
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Lethian 9 yıl
çok güzel bir ürün tam htpc'lik. veya işyerinizde masaüstünde yer kaplamayan şık bir çözüm arıyorsanız çok ideal.
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Tolgá 9 yıl
hiç katı kapasitör yok..küçük ve güzel anakart
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