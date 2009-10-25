MSI'dan giriş seviyesi sistemler için 740G çipsetli anakart: 740GTM-P23

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI, giriş seviyesi sistemler için hazırladığı 740G çipsetli yeni anakartını duyurdu. Firmanın 740GTM-P23 kod adını taşıyan micro-ATX formundaki yeni anakartı, AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM2+ işlemcileriyle kullanılabiliyor. Çift DIMM slotu üzerinden 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 9 uyumlu Radeon HD 2100 entegre grafik birimini beraberinde getiriyor ayrıca harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe 2.0 x16 slotunu da bünyesinde barındırıyor.

Micro-ATX formundaki kompakt yapısı ile giriş seviyesi masaüstü ve ofis sistemlerinden medya bilgisayarlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceği belirtilen 740G çipsetli 740GTM-P23, MSI'ın yeni nesil anakartlarında artık standart bir özellik olan APS (Active Phase Switching) teknolojisine de yer veriliyor. Bilindiği üzere APS teknolojisiyle güç fazları dinamik olarak kontrol ediliyor ve kullanım esnasında beklemede olanlar kapatılarak enerji verimliliği sağlanabiliyor. 6x SATA-II portuna ve 5.1 kanal ses desteğine sahip olan anakart Gigabit Ethernet desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub çıkışına yer verilen 740G çipsetli MSI 740GTM-P23'ün 45 Avro civarın bir fiyatla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.