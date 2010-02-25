MSI'dan iki yeni mini-bilgisayar: Wind Box DE220 ve DC220

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MSI yaptığı yeni bir açıklamayla Wind Box serisi altında nettop kategorisi için iki yeni model hazırladığını duyurdu. Wind Box DE220 ve DC220 olarak isimlendirilen yeni modellerin her ikisi de 297 x 223 x 60.2 mm boyutlarında. Siyah ve Mavi olmak üzere çift renk seçeneğine sahip olan ve yeni bilgisayarların Pine Traik kod adlı ikinci jenerasyon Atom platformunu kullandıkları ve tercihe göre her ikisi de 1.66GHz'de çalışan, tek çekirdekli Atom D410 veya çift çekirdekli Atom D510 işlemcileriyle konfigüre edilebilecekleri belirtiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve depolama için 160GB kapasiteli sabit disk kullanan yeni nettop'ları ayıran temel fark ise ekran kartı zira DE220, ATi Mobility Radeon HD 4300 ile gelirken, DC220 modeli ise işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanıyor.

Harici ekran kartına sahip olan model aynı zamanda D-Sub'a ek olarak sahip olduğu HDMI portuyla da fark yaratmayı başarıyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile sunulan mini-bilgisayarlarda, çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylar da unutulmamış. 24 dbA gürültü yarattıkları ve standart bir masaüstü bilgisayara göre %90'a varan oranda daha az güç tükettikleri açıklanan yeni sistemlerde, geri dönüşümü zor plastik kaplamaya da yer verilmediği açıklandı. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Wind Box DE220 ve DC220 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.