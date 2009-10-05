MSI'dan oyuncular için Mobil Core i7 işlemcili yeni notebook'lar

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, Intel'in Calpella kod adını taşıyan yeni nesil mobil platformundan güç alan oyunculara özel dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Clarksfield kod adını taşıyan Mobil Core i7 işlemcileri ve PM55 yonga setinin kullanıldığı GT640 modeli 15.4-inç, GT740 modeli ise 17-inç ekrana sahip.

1.6GHz'de çalışan Core i7 720QM işlemcisinin güç verdiği yeni dizüstü bilgisayar, 4GB bellek ve 500GB kapasitlei sabit disk ile gelirken grafik operasyonları için Nvidia'nın GeForce GT 250M çözümüne yer veriliyor. Yüksek tanımlı videolar için HDMI çıkışına da sahip olan yeni notebook'larda ayrıca Gigabit Ethernet ve Entegre kamera da bulunuyor.

Windows 7 Home Basic ile gelecek performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarların ay sonuna doğru 1400 Avro ve 1500 Avro seviyesinden satışa sunulmaları bekleniyor.