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MSI'dan oyuncular için Mobil Core i7 işlemcili yeni notebook'lar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan oyuncular için Mobil Core i7 işlemcili yeni notebook'lar
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, Intel'in Calpella kod adını taşıyan yeni nesil mobil platformundan güç alan oyunculara özel dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Clarksfield kod adını taşıyan Mobil Core i7 işlemcileri ve PM55 yonga setinin kullanıldığı GT640 modeli 15.4-inç, GT740 modeli ise 17-inç ekrana sahip.

1.6GHz'de çalışan Core i7 720QM işlemcisinin güç verdiği yeni dizüstü bilgisayar, 4GB bellek ve 500GB kapasitlei sabit disk ile gelirken grafik operasyonları için Nvidia'nın GeForce GT 250M çözümüne yer veriliyor. Yüksek tanımlı videolar için HDMI çıkışına da sahip olan yeni notebook'larda ayrıca Gigabit Ethernet ve Entegre kamera da bulunuyor.

Windows 7 Home Basic ile gelecek performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarların ay sonuna doğru 1400 Avro ve 1500 Avro seviyesinden satışa sunulmaları bekleniyor.


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sendemail 10 yıl
Cpu'dan anlayan arkadaslara duyurulur:
Core i7 1,6ghz saat hızındaki bir cpu , p serisi p8800 2.66ghz,p8700 2,53ghz veya T9600 2,88ghz saat hızında calısan cpulardan yuzde kac oranında basarılıdır.?
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yekoo 10 yıl
çünkü amd 5xxx serisine adamıştı kendini iyice. intelde larabbe diye yedi kendini sanırım bunlar sonucunda işlemci gelişm hızı yavaşladı ama öte yandan tic tock da emin adımlarla ilerliyor aslında?
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genccimbomlu 10 yıl
3-4 bin çok para bi laptop için
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atilgan26 10 yıl
1.6 GHZ da çalışan bu işlemci 2.5 ghz da çalışan p serisinden ne kadar güçlü acaba. Bana göre nehallem tam bir hayal kırıklığı. amd alttan itekleyemediği için intel keyfince takılıyor. Yeni seri işlemciler öncekilerden. 1.2 kat ancak iyidir. GPU çok daha hızlı ilerliyor. MSI işlemci frekansını arttırmaya müsade eden tasarımlar çıkarıyor. Fakat kasa tasrımı menteşeleme ve monitör çok kalitesiz görünüyor.
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