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MSI'dan oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar; GX733

10 yıl
7,1b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar; GX733
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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli MSI, oyuncular için hazırladığı Gaming serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın GX733 olarak isimlendirdiği yeni model, AMD platformunu temel alıyor ve ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 4670 kullanıyor.

Sahip olduğu 17" ekrnaı 1920x1200 çözünürlüğünü destekleyen GX7X733, AMD'nin Turion X2 Ultra serisi işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 395 x 278 x 26.5~35 mm boyutlarında ve 3.2Kg ağırlığında olan sistemde firmanın seri dahilindeki güncel diğer modellerinde olduğu gibi Turbo butonu da yer alıyor.

Kullanıcıların işlemci saat hızını arttırılabildiği bu butona ek olarak dizüstü bilgisayarda aerodinamik tasarımlı touchpad ve oyuncular için vurgulanmış W, S, A, D butonları da yer alıyor. 500GB'a kadar sabit disk ile satın alınabilecek dizüstü bilgisayar ile birlikte ayrıca Blu-ray opsiyonun da sunulacağı belirtiliyor.

Görüntünün yanı sıra ses konusuna da ağırlık verdiği ve dizüstü bilgisayarı 4+1 ses sistemiyle donattığı belirtilen MSI'ın GX733 modeline işletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium eşlik ediyor. Ek olarak eSATA detayıyla da dikkat çeken GX733, 6 veya 9 hücreli pil ile satın alınabilecek.

MSI GX733 ile ilgili henüz açıklanmış fiyat veya tarih bilgisi bulunmuyor.

MSI'dan oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar; GX733
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sertacaygun 10 yıl
Bu seride verilen çanta ve fare süper oluyor.
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Doruk.. 10 yıl
Msi yeni model duyuruyor sürekli ama Türkiye piyasasına giren çok olmadı sanırım

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ugacomtr 10 yıl
4850 bari olsaydı :(
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Bizkit 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

4850 bari olsaydı :(



4850 li artı C2D lileri de var bunun hatta almak üzeriyim inş.

MSI aynı kasaya amd işlemci koyarak daha ucuza sistem yapıyor işte.
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rx7enes 10 yıl
17" monitöre 1900x1200 fazla değil mi?
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Gkhannn 10 yıl
4670 ile oyun bilgisayarı :)
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a1a1a1fs 10 yıl
hd4670 laptolar fiyat performans olarak çok iyi olcak diye bekliyodum ama bu modelde onu göremiyorum, full hd ekran için hd4670 yetersiz yine tam çözünürlükte oyunlar oynanmaz hd3850li modelde olduğu gibi, 15inç ekranlı 1440x900 +intel+hd4670 çok ideal olur
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atilgan26 10 yıl
2000 lira civarında olursa olabilir.
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StreamRolleR 10 yıl
alalh aşkına şu turion ları deiştirin artık bide ekran kartını XS
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