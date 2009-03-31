MSI'dan oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar; GX733

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli MSI, oyuncular için hazırladığı Gaming serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın GX733 olarak isimlendirdiği yeni model, AMD platformunu temel alıyor ve ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 4670 kullanıyor.

Sahip olduğu 17" ekrnaı 1920x1200 çözünürlüğünü destekleyen GX7X733, AMD'nin Turion X2 Ultra serisi işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 395 x 278 x 26.5~35 mm boyutlarında ve 3.2Kg ağırlığında olan sistemde firmanın seri dahilindeki güncel diğer modellerinde olduğu gibi Turbo butonu da yer alıyor.

Kullanıcıların işlemci saat hızını arttırılabildiği bu butona ek olarak dizüstü bilgisayarda aerodinamik tasarımlı touchpad ve oyuncular için vurgulanmış W, S, A, D butonları da yer alıyor. 500GB'a kadar sabit disk ile satın alınabilecek dizüstü bilgisayar ile birlikte ayrıca Blu-ray opsiyonun da sunulacağı belirtiliyor.

Görüntünün yanı sıra ses konusuna da ağırlık verdiği ve dizüstü bilgisayarı 4+1 ses sistemiyle donattığı belirtilen MSI'ın GX733 modeline işletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium eşlik ediyor. Ek olarak eSATA detayıyla da dikkat çeken GX733, 6 veya 9 hücreli pil ile satın alınabilecek.

MSI GX733 ile ilgili henüz açıklanmış fiyat veya tarih bilgisi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör