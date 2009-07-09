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MSI'dan P45 yonga setli yeni anakart; P45-C51

9 yıl
10,3b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan P45 yonga setli yeni anakart; P45-C51
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Core i5 işlemciler için hazırladığı P55 yonga setli yeni anakartlarında multimetre ile votaj takibine olanak tanıyan V-Kit özelliğine yer vereceği açıklanan MSI, yeni nesil işlemcilerin yanı sıra uzun süredir pazarda olan modeller için de yeni anakartlar hazırlıyor. Firma LGA775 formundaki Intel işlemciler için hazırladığı P45 yonga setli yeni anakartını duyurdu.

P45-C51 kod adına sahip olan yeni model tek, çift veya dört çekirdekli Intel işlemciler (Core i7 serisi hariç) ile kullanılabiliyor. Pasif soğutma ile donatılan ve katı kapasitörlerle desteklenen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunuluyor.

Üzerinde bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve 3x PCI slotu bulunan P45-C5, güç tasarrufu ve enerji verimliliği için MSI'ın yeni nesil pek çok anakart modelinde görmeye başladığımız APS (Active Phase Switching) teknolojisi ile desteklenmiş ayrıca profesyoneller için kart üzerinde Easy OC Switch ve M-Flash gibi detaylara yer verilmiş.

Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve 6x SATA-II konnektörü gibi özelliklerle gelen analart, USB Safeguard teknolojisiyle elektrik dalgalanmaları ve kısa devre gibi durumlara karşı koruma sağlayabiliyor. MSI P45-C51'in ay sonuna doğru 100 Avro altı fiyatla kullanıma sunulması bekleniyor.


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yd33 9 yıl
P45-C51
CPU
• Supports Intel® Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo based processors in LGA775 package.
• Supports Intel® Yorkfield, Wolfdale in the LGA775 package.
• Supports FSB 1600* (OC)/1333/1066/800 MHz.
• Support VRD 11.1 standard
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® P45 Chipset
- Supports FSB 800/1066/1333/1600* (OC) MHz.
• Intel® ICH10 Chipset
- Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec.
- 6 SATAII ports with transfer rate up to 3Gb/s.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- ACPI 2.0 compliant.
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333 SDRAM, 8GB Max
msı sitesinde kartın pbc si siyah
ddr3 destekli
suan satış fiyatı hb de kdv dahil180 tl
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Grma 9 yıl
Gereksiz bir üretim bence de. Zaten MSI'ın PCBleri çok kötü oluyor, kalitesiz. Kullandıkları komponentler de piyasadaki en ucuzlar.
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sertacaygun 9 yıl
Neo F güncellemesi gibi görünüyor...
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cengiz_vga 9 yıl
anakart pcb sinin rengi kırmızı değilde siyah falan olsaymış daha güzel dururmuş.msı ın bu kırmızı rengi bordlara hiç yakışmıyor
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gokhan_ustun 9 yıl
eski işlemci için böyle bi karta para verilmez bence
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IeVeN 9 yıl
son derece gereksiz bir ürün gibi görünüyor. sanırım ellerindeki yonga setlerini eritmek amacı ile üretiyorlar.
p45 yonga seti beklenilen başarıyı yakalayamamış görünüyor. p35 çipsetine nazaran dişe dokunur pek yenilik getirmemesi p45 li anakartların fiyatlarının p35 li seviyelere gelmesini sağladı. yenilik yok sadece anakartın rengi değişmiş.
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Kénan 9 yıl
P45 Neo-F ile ne farkı var ki
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MÜŞAVİR 9 yıl
Çok cılız bir görüntüsü var. MSI'ın çoğu anakartını beğenmiyorum zaten, bunu da beğenmedim.
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