MSI'dan P45 yonga setli yeni anakart; P45-C51

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Core i5 işlemciler için hazırladığı P55 yonga setli yeni anakartlarında multimetre ile votaj takibine olanak tanıyan V-Kit özelliğine yer vereceği açıklanan MSI, yeni nesil işlemcilerin yanı sıra uzun süredir pazarda olan modeller için de yeni anakartlar hazırlıyor. Firma LGA775 formundaki Intel işlemciler için hazırladığı P45 yonga setli yeni anakartını duyurdu.

P45-C51 kod adına sahip olan yeni model tek, çift veya dört çekirdekli Intel işlemciler (Core i7 serisi hariç) ile kullanılabiliyor. Pasif soğutma ile donatılan ve katı kapasitörlerle desteklenen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunuluyor.

Üzerinde bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve 3x PCI slotu bulunan P45-C5, güç tasarrufu ve enerji verimliliği için MSI'ın yeni nesil pek çok anakart modelinde görmeye başladığımız APS (Active Phase Switching) teknolojisi ile desteklenmiş ayrıca profesyoneller için kart üzerinde Easy OC Switch ve M-Flash gibi detaylara yer verilmiş.

Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve 6x SATA-II konnektörü gibi özelliklerle gelen analart, USB Safeguard teknolojisiyle elektrik dalgalanmaları ve kısa devre gibi durumlara karşı koruma sağlayabiliyor. MSI P45-C51'in ay sonuna doğru 100 Avro altı fiyatla kullanıma sunulması bekleniyor.