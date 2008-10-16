MSI'dan Puma platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayar; PX211

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Micro-Star International (MSI), AMD'nin Puma platformunu temel alan PX211 kod adlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. 303 x 231.5 x 16-29.5 mm boyutlarında ve 1.8Kg ağırlığında olan 12.1" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar, kompakt yapısı ve konfigürasyonu ile dikkat çekiyor.

AMD'nin Puma platformuyla birlikte kullanılmaya başlaanan çift çekirdekli Turion X2 Ultra serisi işlemci kullanan dizüstü bilgisayar 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor ayrıca depolama için 160, 250 veya 320 GB SATA disk opsiyonlarıyla geliyor.

Puma platformu üzerine inşa edilen PX211'in grafik alt yapısını ise DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen 256MB bellekli Mobility Radeon HD 3450 üstleniyor.

Optik sürücü cephesinde DVD yazıcı ile donatılan sistemde ayrıca Gigabit Ethernet, WiFi, parmak izi ve çoklu kart okuyucu ile 2MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası geliyor. Yakın zamanda çıkması kuvvetlem muhtemel olan MSI PX211'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.