MSI'dan tasarım odaklı yeni netbook: Wind U160

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Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, Pine Trail kod adlı Atom 2 platformunun güç verdiği yeni netbook modellerini tanıtmaya başladı. Maliyet odaklı ultra-taşınabilir sistemlerini Wind serisi altında konumlandıran firmanın bu kapsamda Atom 2 işlemcili ilk modellerinden birisi de Wind U160 oldu. Aralık tuş takımı ve açma-kapama düğmesinin konumlandırılması itibariyle bizlere Sony'nin Vaio serisi bazı dizüstü bilgisayarlarını hatırlatan Wind U160, şık yapısı ve rahat kullanım düşünülerek detaylandırılan tasarım özellikleriyle sınıfının dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

1.66GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N450 işlemcisinin kullanıldığı sistemde 1GB bellek olacağı bildiriliyor. Ekran kartı olarak işlemci üzerinde entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sinin güç verdiği sistemin tek şarj ile 10 saate kadar pil ömrü sunacağı açıklandı. 10-inç ekrana sahip olan ayrıca tercihe bağlı olarak 160GB veya 250GB kapasiteli sabit seçenekleriyle alınabileceği açıklanan netbook, görünüşe bakılırsa teknik detaylarından öte tasarım özellikleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Yurt dışında başlangıç fiyatının 350$ olması beklenen MSI Win U160'ın yaygın satışına Ocak ayında başlanacak.

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