Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan tasarım odaklı yeni netbook: Wind U160

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI'dan tasarım odaklı yeni netbook: Wind U160
Tam Boyutta Gör

Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, Pine Trail kod adlı Atom 2 platformunun güç verdiği yeni netbook modellerini tanıtmaya başladı. Maliyet odaklı ultra-taşınabilir sistemlerini Wind serisi altında konumlandıran firmanın bu kapsamda Atom 2 işlemcili ilk modellerinden birisi de Wind U160 oldu. Aralık tuş takımı ve açma-kapama düğmesinin konumlandırılması itibariyle bizlere Sony'nin Vaio serisi bazı dizüstü bilgisayarlarını hatırlatan Wind U160, şık yapısı ve rahat kullanım düşünülerek detaylandırılan tasarım özellikleriyle sınıfının dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

1.66GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N450 işlemcisinin kullanıldığı sistemde 1GB bellek olacağı bildiriliyor. Ekran kartı olarak işlemci üzerinde entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sinin güç verdiği sistemin tek şarj ile 10 saate kadar pil ömrü sunacağı açıklandı. 10-inç ekrana sahip olan ayrıca tercihe bağlı olarak 160GB veya 250GB kapasiteli sabit seçenekleriyle alınabileceği açıklanan netbook, görünüşe bakılırsa teknik detaylarından öte tasarım özellikleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Yurt dışında başlangıç fiyatının 350$ olması beklenen MSI Win U160'ın yaygın satışına Ocak ayında başlanacak.

MSI'dan tasarım odaklı yeni netbook: Wind U160
Tam Boyutta Gör

MSI'dan tasarım odaklı yeni netbook: Wind U160
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yassiann 9 yıl
çok şık bi ürün bende ihtiyacım olduğu için çıkar çıkmaz almayı düşünüyorum yalnız yeri mi bilmiyorum ama ürün windows 7 starter la geliyo bu starter da biraz dandik sanki 3 uygulama sınırı falan acaba ultimate & proffessional & home premium & home basic yüklesek de çalıştırabilir miyiz ?


birde türkiyeye gelip gelmeyeceğini kime sormak gerekiyor??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 9 yıl
çok şık görünüyor ama performanslarını beğenmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl
keske Türkiye de fiyatı abartılmadan satılsa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim