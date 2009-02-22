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MSI'dan tasarımıyla dikkat çeken panel bilgisayar; Wind NetOn AE1900-WH

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan tasarımıyla dikkat çeken panel bilgisayar; Wind NetOn AE1900-WH
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında ürün gamına Intel'in Atom platformunu temel alan yeni sistemler ekleyeceğinin sinyallerini vermişti. Son dönemde all-in-one olarak tabir edilen "hepsi bir arada" formundaki panel bilgisayarlara da ağırlık vermeye başlayan firmanın bu yöndeki en yeni girişimi AE1900-WH kod adlı mode oldu.

Tayvan merkezli firmanın Wind NetOn serisi dahilinde hazırladığı panel bilgisayara Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 işlemcisi güç veriyor. 945 yonga setli anakartın kullanıldığı sistem 1GB'lık bellek ve 160GB'lık sabit disk kapasitesine sahip. Ekranı 19" boyutunda ve 1366x768 piksel çözünürlüğünde olan panel bilgisayar şık tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerası ve optik sürücünün olduğu da belirtilen Wind NetOn AE1900-WH, hem az yer kaplayan hem de dikkat çekici bir tasarıma sahip bilgisayar almayı arzulayan kullanıcıları hedef alıyor. Asus ve diğer bazı firmaların aynı segmentte yer alan benzer modelleriyle rekabete girişecek olan sistemin önümüzdeki haftalarda 500$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

MSI'dan tasarımıyla dikkat çeken panel bilgisayar; Wind NetOn AE1900-WH
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Batuist 10 yıl
gerçekten çok şık gözüküyor.. ama özellik olarak oldukça düşük seviyede.. o işlemci ile anca ofis uygulamaları çalıştırılır..ama bir ofis içinde fazla lüks görünüyor..
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max975 10 yıl
güzel birşey ama sanki biraz pahalı gibi.
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SerdarSG 10 yıl
gsl bi ofis bilgisayarı olabilir aslnda
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uzmanx34 10 yıl
mükemmele yakın
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