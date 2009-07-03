MSI'dan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar; X400

Dizüstü bilgisayar pazarında iddialı olmak isteyen ve arka arkaya duyurduğu yeni modellerle bu iddiasını gözler önüne seren MSI, ultra-ince modellerden oluşan X-Slim serisinin 4. üyesini tanıttı. Firmanın 349 x 234 x 24.5 mm boyutlarında ve 1.5 Kg ağırlığındaki X400 modeli 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç ekran ile geliyor.
Intel platformunu kullanan ve ULV (Ultra-Low Voltage) serisi mobil işlemci kullanan X-Slim X400, 2GB bellek, 320GB veya 500GB su, abit disk ve DirectX 10 desteği sunan GMA 4500MHD entegre grafik işlem birimiyle geliyor. 4 veya 8 hücreli pil ile alınabileceği söylenen X400, piline göre 4 veya 9 saate kadar çalışabiliyor.
Diğer özellikleri arasında 1.3MP entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, WiFi ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detayların yer aldığı MSI X400'ün fiyatı henüz açıklanmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle