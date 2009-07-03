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MSI'dan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar; X400

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar; X400
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Dizüstü bilgisayar pazarında iddialı olmak isteyen ve arka arkaya duyurduğu yeni modellerle bu iddiasını gözler önüne seren MSI, ultra-ince modellerden oluşan X-Slim serisinin 4. üyesini tanıttı. Firmanın 349 x 234 x 24.5 mm boyutlarında ve 1.5 Kg ağırlığındaki X400 modeli 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç ekran ile geliyor.

Intel platformunu kullanan ve ULV (Ultra-Low Voltage) serisi mobil işlemci kullanan X-Slim X400, 2GB bellek, 320GB veya 500GB su, abit disk ve DirectX 10 desteği sunan GMA 4500MHD entegre grafik işlem birimiyle geliyor. 4 veya 8 hücreli pil ile alınabileceği söylenen X400, piline göre 4 veya 9 saate kadar çalışabiliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3MP entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, WiFi ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detayların yer aldığı MSI X400'ün fiyatı henüz açıklanmadı.


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@nano@ 10 yıl
@fx57 yazım hatası var ikinci satırda
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