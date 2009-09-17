Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; X410

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; X410
Tam Boyutta Gör

X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modelleriyle dikkatleri üzerine çeken MSI, yeni modellerle seriye genişletmeye devam ediyor. Intel tabanlı çözümlerle yola çıkan MSI, X-Slim serisine AMDt tabanlı yeni modeller eklemeye devam ediyor. Firmanın Athlon Neo işlemcili yeni modeli X410'a ait ilk detaylar da gün ışığına çıktı. Sadece 24.5 mm kalınlığında olan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarın 4 hücreli pil ile 1.5 Kg'lık ağırlığa sahip olduğu açıklanırken, ECO teknolojisi ile pil ömrü konusunda aynı kategoride yer alan benzer çözümlere karşı avantaj sağlanabildiği belirtiliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç boyutunda LED ekranı bulunan sisteme 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisi güç veriyor. 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan MSI X-Slim X410 modelinin grafik operasyonlarını ise Intel'in GMA 950 çözümüne göre daha yüksek performans sunduğu belirtilen ATi Radeon X1250 üstleniyor. Kullanıcıların ihtyaçları ve bütçeleri doğrultusunda 320GB ya da 500GB kapasiteli sabit disk ile satın alabilecekleri belirtilen X410 modelinde ayrıca Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth ve 4/8 hücreli pile yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara yer verilen X410 modeline işletim sistemi olaraksa Vista Home Premium eşlik ediyor.

MSI'ın AMD tabanlı X410 modelinin yurt dışında 630$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

MSI'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; X410
Tam Boyutta Gör

MSI'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; X410
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Dahili DVD yazıcı da olmalıydı bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 10 yıl
agırlık cok iyimiş. athlon neo da cabası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
br@yn 10 yıl
Yakın zamanda msi x340 modelini epey inceledim. Oldukça başarılı bir model. Ama fiyat olarak biraz yukarıda kalıyor. X410 modeli sunduğu teknolojix üstünlük ile x340 tan daha ileride olduğunu kanıtlıyor ama fiyat olarak da biraz üstün geleceği kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim