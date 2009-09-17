MSI'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; X410

Tam Boyutta Gör

X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modelleriyle dikkatleri üzerine çeken MSI, yeni modellerle seriye genişletmeye devam ediyor. Intel tabanlı çözümlerle yola çıkan MSI, X-Slim serisine AMDt tabanlı yeni modeller eklemeye devam ediyor. Firmanın Athlon Neo işlemcili yeni modeli X410'a ait ilk detaylar da gün ışığına çıktı. Sadece 24.5 mm kalınlığında olan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarın 4 hücreli pil ile 1.5 Kg'lık ağırlığa sahip olduğu açıklanırken, ECO teknolojisi ile pil ömrü konusunda aynı kategoride yer alan benzer çözümlere karşı avantaj sağlanabildiği belirtiliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç boyutunda LED ekranı bulunan sisteme 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisi güç veriyor. 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan MSI X-Slim X410 modelinin grafik operasyonlarını ise Intel'in GMA 950 çözümüne göre daha yüksek performans sunduğu belirtilen ATi Radeon X1250 üstleniyor. Kullanıcıların ihtyaçları ve bütçeleri doğrultusunda 320GB ya da 500GB kapasiteli sabit disk ile satın alabilecekleri belirtilen X410 modelinde ayrıca Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth ve 4/8 hücreli pile yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara yer verilen X410 modeline işletim sistemi olaraksa Vista Home Premium eşlik ediyor.

MSI'ın AMD tabanlı X410 modelinin yurt dışında 630$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör