MSI'ın 8 bellek slotuna sahip P45-8D Memory Lover modeli raflardaki yerini alıyor

Geçtiğimiz günlerde MSI'ın 8 bellek slotuyla gelen P45-8D Memory Lover isimli yeni anakartının ilk detaylarını sizler ile paylaşmıştık. Intel'in P45 yonga setini temel alan ve yüksek bellek kapasitesi ile dikkat çekmeyi başaran yeni model, sonunda raflardaki yerini almaya başladı.

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Segmentinde farklılık yaratan ve dikkat çekmeyi başaran P45-8D Memory Lover, Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli anakartları ile kullanılabiliyor. 8 adet bellek slotuna sahip olan anakart kullanıcılara tercihleri doğrultusunda DDR3 veya DDR2 kullanma imkanı tanıyor.

Anakart üzerinde yer alan 8 DIMM slotundan 4'ü DDR2, 4'ü ise DDR3 bellekler ile kullanılabiliyor. DDR2 cephesinde 16GB'a kadar 1066MHz, DDR3 cephesinde ise 8GB'a kadar 1600MHz bellek kullanıma olanak tanıyan MSI'ın yeni modelinde pasif soğutma kullanılıyor.

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Katı kapasitörleriyle de dikkat çeken anakart, MSI'ın yeni nesil anakartlarında kullanmaya başladığı DrMOS teknolojisini de desteklerken güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabiliyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8x SATA-II portuna sahip olan anakart üzerinde gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özellikleri de bulunuyor.

Kartın ülkemiz pazarına giriş yapıp yapmayacağı ve olası Türkiye satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.