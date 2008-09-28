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MSI'ın 8 bellek slotuna sahip P45-8D Memory Lover modeli raflardaki yerini alıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,3b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde MSI'ın 8 bellek slotuyla gelen P45-8D Memory Lover isimli yeni anakartının ilk detaylarını sizler ile paylaşmıştık. Intel'in P45 yonga setini temel alan ve yüksek bellek kapasitesi ile dikkat çekmeyi başaran yeni model, sonunda raflardaki yerini almaya başladı.

MSI'ın 8 bellek slotuna sahip P45-8D Memory Lover modeli raflardaki yerini alıyor
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Segmentinde farklılık yaratan ve dikkat çekmeyi başaran P45-8D Memory Lover, Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli anakartları ile kullanılabiliyor. 8 adet bellek slotuna sahip olan anakart kullanıcılara tercihleri doğrultusunda DDR3 veya DDR2 kullanma imkanı tanıyor.

Anakart üzerinde yer alan 8 DIMM slotundan 4'ü DDR2, 4'ü ise DDR3 bellekler ile kullanılabiliyor. DDR2 cephesinde 16GB'a kadar 1066MHz, DDR3 cephesinde ise 8GB'a kadar 1600MHz bellek kullanıma olanak tanıyan MSI'ın yeni modelinde pasif soğutma kullanılıyor.

MSI'ın 8 bellek slotuna sahip P45-8D Memory Lover modeli raflardaki yerini alıyor
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Katı kapasitörleriyle de dikkat çeken anakart, MSI'ın yeni nesil anakartlarında kullanmaya başladığı DrMOS teknolojisini de desteklerken güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabiliyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8x SATA-II portuna sahip olan anakart üzerinde gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özellikleri de bulunuyor.

Kartın ülkemiz pazarına giriş yapıp yapmayacağı ve olası Türkiye satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Satan Varsa Ala Bilirim Bilginize Jordache_04@hotmail.com
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DH Misafiri 9 yıl
DDR2 olursa 8 slot da kullanılıyor, DDR3 olursa 4 slot kullanılabiliyor. 8 GB DDR3 ve 16 GB ddr2 destekliyor. 1.5 V DDR3 destekliyor. Bilginize.
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Yûiji 9 yıl

DH Misafiri

DDR2 olursa 8 slot da kullanılıyor, DDR3 olursa 4 slot kullanılabiliyor. 8 GB DDR3 ve 16 GB ddr2 destekliyor. 1.5 V DDR3 destekliyor. Bilginize.


Ne anladım ben bu işten...
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DH Misafiri 9 yıl
ben kullanıyorum bu ana kartı tek sorunun pcıexpres ses kartının girisini ekran kartımın kapartması hd4890 kullanıyorum ve sesi optik olarak alamıyorum bu bukadar başka bir sorunu yok
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K0rkunc 11 yıl
sağlam alete benziyor
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DreaMeat 11 yıl
Anladığım kadarıyla 8 bellek slotunu da aynı anda kullanamıyoruz.
O zaman normal bir anakarttan slot bakımından pek bi farkı kalmıyor, sadece güncelleme açısından kolaylık sağlıyor.

Yanılıyor muyum?
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Confusion 11 yıl
"Memory Lover" ehehehehehheheheheheheheheheh

mobonun da sapkın olanını ürettileren sonunda

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