MSI'ın anakart satışları yılın 2. çeyreğinde %10 arttı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından biri olan MSI'ın anakart satışlarının yılın ikinci (Nisan, Mayıs, Haziran) çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme göre %10 artış gösterdiği belirtiliyor. Çin merkezli Apply Daily'nin haberine göre MSI'ın özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen talebin de etkisi ile yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 4.7-4.9 milyon adet anakart sattığı ve yılın ilk çeyreğine göre satışlarını %10 arttırdığı belirtiliyor. Öte yandan firmanın aynı dönemde ulaştığı ekran kartı satış rakamının ise 2.4-2.5 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Yılın ilk yarısına yönelik genel değerlendirmede ise MSI'ın 9-9.5 milyon anakart ve yaklaşık 5 milyon adet ekran kartı sattığı belirtiliyor.