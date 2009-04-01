MSI'ın dokunmatik ekranlı yeni panel bilgisayarı kullanıma sunuluyor

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MSI ilk defa geçtiğimiz ay Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında tanıttığı dokunmatik kontrollü yeni panel bilgisayarını duyurdu. Firmanın "all-in-one" segmenti için hazırladığı hepsi birarada formundaki panel bilgisayar, Wind Top AE1900 kod adını taşıyor. 476 x 365 x 49 mm boyutlarında olan ve 1440 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik kontrollü 18.5" ekrana sahip olan sistem Intel'in Atom platformunu temel alıyor.

İşlemci olarak Intel'in 1.6GHz'de görev yapan Atom 230 modelinin tercih edildiği Wind Top AE1900, 2GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 160GB'lık sabit disk ile geliyor. Grafik yükünü Intel tarafından hazılanan entegre grafik işlemcilerden GMA 950'nin karşıladığı sistemin ekranı 5ms tepki süresine ve 1000:1 karşıtlık değerine sahip. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcısı, Gigabit Ethernet, WiFi ve kamera gibi detayların bulunduğu sistem Avrupa'da listelere girmiş durumda.

Şık tasarımı ve dokunmatik kontrole olanak tanıyan özel arabirimiyle dikkat çeken MSI Wind Top AE1900, Avrupa'da 600 Avro seviyesinden listelere merhaba demeye başladı.

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