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MSI'ın dokunmatik ekranlı yeni panel bilgisayarı kullanıma sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın dokunmatik ekranlı yeni panel bilgisayarı kullanıma sunuluyor
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MSI ilk defa geçtiğimiz ay Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında tanıttığı dokunmatik kontrollü yeni panel bilgisayarını duyurdu. Firmanın "all-in-one" segmenti için hazırladığı hepsi birarada formundaki panel bilgisayar, Wind Top AE1900 kod adını taşıyor. 476 x 365 x 49 mm boyutlarında olan ve 1440 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik kontrollü 18.5" ekrana sahip olan sistem Intel'in Atom platformunu temel alıyor.

İşlemci olarak Intel'in 1.6GHz'de görev yapan Atom 230 modelinin tercih edildiği Wind Top AE1900, 2GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 160GB'lık sabit disk ile geliyor. Grafik yükünü Intel tarafından hazılanan entegre grafik işlemcilerden GMA 950'nin karşıladığı sistemin ekranı 5ms tepki süresine ve 1000:1 karşıtlık değerine sahip. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcısı, Gigabit Ethernet, WiFi ve kamera gibi detayların bulunduğu sistem Avrupa'da listelere girmiş durumda.

Şık tasarımı ve dokunmatik kontrole olanak tanıyan özel arabirimiyle dikkat çeken MSI Wind Top AE1900, Avrupa'da 600 Avro seviyesinden listelere merhaba demeye başladı.

MSI'ın dokunmatik ekranlı yeni panel bilgisayarı kullanıma sunuluyor
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sertacaygun 10 yıl
hasNUKE,
Bildiğim kadarıyla Multi Touch Apple'ın bir icadı olduğu için, bunu her firma kullanamıyor. Yanlışım varsa düzeltin.
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dellino 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

hasNUKE,

Bildiğim kadarıyla Multi Touch Apple'ın bir icadı olduğu için, bunu her firma kullanamıyor. Yanlışım varsa düzeltin.

Multi Touch ilk olarak Microsoftun kullandığı bir sistem.
microsoft.com/...
Multi touch panel yapısı ve yazılım ile alakalı bir özellik
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husNUKE 10 yıl
multi touch destekli ise windows 7 ile kullanışlı olabilir
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