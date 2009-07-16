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MSI'ın GeForce GTX 260 Lightining modeli 1.1GHz'e çıkartıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın GeForce GTX 260 Lightining modeli 1.1GHz'e çıkartıldı
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Radeon HD 4890 modeliyle 1GHz GPU hızına ulaşmayı başaran AMD-ATi'nin aksine henüz Nvidia aynı saat frekansında çalışan herhangi bir model duyurmuş olmasa da firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan özel tasarım ekran kartları, yetenekli ellerde 1GHz ve üstü hızlara çıkabiliyor. MSI'ın yüksek performans tutkunları için hazırladığı ekran kartı modellerinden birisi olan ve Military Class yaklaşımıyla yüksek kalite komponentlerle donatıldığı belirtilen GeForce GTX 260 Lightining modeli, hipro5 rumuzlu dünyaca ünlü hız aşırtmacının yaptığı çalışma sonucunda 1.1GHz GPU hızına ulaşarak neredeyse %100'e varan oranda hız aşırtıldı.

Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı kendi segmentinde rekor olan 1.1GHz'e çıkartıldı. Her ne kadar yapılan çalışma Sıvı Azot kullanımı gibi ekstrem koşullar altında gerçekleştirilmiş olsa da grafik işlemcinin ulaştığı hız açısından önemli bir çalışma. GPU hızı 1.1GHz'e çıkartılan, bellekleri ise 2000MHz'de çalışan kart ile gerçekleştirilen Aquamark testindeKİ 392k'lık skor ile bu segmentte en yüksek sonuçlardan birine de imza atılmış oldu.

1.1GHz'de alınan Aquamark skoru için buraya tıklayabilirsiniz.


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MrPerFormance 10 yıl
şu üreticilier kart üzerinde oc yapmayı yasaklamalılar bence.
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theVATANSEVER 10 yıl
bu yeni çıkan kartlarda oynayamadığımız oyunlar var mı acaba? oyun dünyasından çok uzak kaldım da....
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Dark-Power 10 yıl
hipro5 dan korkulur , sakına yarışa girmeye kalkışmayında adamla


hipro5 tabi bu işlerde başlardan beri var biraz tecrübeli birisi

@ K.Kahriman

hocam ati ile kıyaslaman tamamen şaçmalık olmuş . ne alakası var atinin kartları ile adam gtx260 lar arasında en yüksek gpu hızına çıktığı söyleniyor ..

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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: HAKANN22

bu yeni çıkan kartlarda oynayamadığımız oyunlar var mı acaba? oyun dünyasından çok uzak kaldım da....


115 liralık bir kart ve 125 liralık bir işlemci ile piyasadaki tüm oyunları sorunsuzca oynarsın
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yonex78 10 yıl
fettah 34 kardeşim millet bilip bilmeden konuşuyor bu son sözlerinde hiçbirşey bilmeyipte herşeyi ben bilirim havasındaki çok bilmiş kardeşlerime kapak falan olsunnn....eski bir türk atasözü derki :birşey bilyorsan söyleki ibret alsınlar.bilmiyorsan suski adam sansınlar.....
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sendomi 10 yıl
nvidiacılar sizin kendi kendinize bırakıyorum hem çalın hem oynayın 1100mhz vay be sıvı azotla o zaman 4890'da verelim sıvı azotu ne oluyor onada artık vayyyyyyyyyyyyyyyyyy ve diyecekmisiniz hiç sanmıyorum nvidia 10 numara kazığı sokar anlamazsınız şekil a1-4 anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az hadi hayırlı işler
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X Files 10 yıl
@sendomi


Senin Türkçe okuma sıkıntın var.

Kartların referans hızları ile hız aşırtıldıktan sonraki hızları arasındaki oran için "hobaaaaa" diyor millet. Yoksa ulaşılan değer çok önemli değil...
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: sendomi

nvidiacılar sizin kendi kendinize bırakıyorum hem çalın hem oynayın 1100mhz vay be sıvı azotla o zaman 4890'da verelim sıvı azotu ne oluyor onada artık vayyyyyyyyyyyyyyyyyy ve diyecekmisiniz hiç sanmıyorum nvidia 10 numara kazığı sokar anlamazsınız şekil a1-4 anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az hadi hayırlı işler


Bu forumdaki en sıkı Ati'cilerdenimdir...
Nvidia'yi günahım kadar sevmem. Ama konumuz ile alakası nedir bu durumun?
Hani seni mutlu edecekse söyliyeyim; Yukarıdaki rekoru yapan zat (hipro5) 80nm'lik, üzerinde yumurta pişirilen HD2900XT leri 1.4Ghz gpu hızına ulaştırmış kişidir aynı zamanda.

Mutlu oldun mu?
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sendomi 10 yıl
fettah34 al o zaman bu kartı tepe tepe kullan nasıl kullanacaksan artık 4890 hava soğutmayla 1ghz gördümü gördü ne işe yarıyor herkes kullanıyor habi buyur sıvı azotla kullan bayılıyormuş bende senin gibilerine bayılıyorum 1100mhz'i görünce oooo yapıyorsunuz yapın yapın güzel oluyor böyle yarın geleceğim kontrole kullanıyor olduğunu görmek istiyorum :)
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K.Kahriman 10 yıl
millet normal gtx 260 ları 2400 mhz ram ile kullanıyor bu eleman gpuya o.c yaparken ramlere o.c yapmayı unutmuş
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Fettah34 10 yıl
"hadi canım sıvı azot ile yapılmış aynısını bende vde yaparım artık son kullanıcı için ne faydası var hiç tabiki bende haberi görünce sevindim iyi gelişme dedim ama sıvı azot ile yapılan hız aşırtma ne işe yarar"
Bu tür mesajlara da bayılıyorum ya...
Demek bu iş bu kadar kolay. Demek eline her sıvı azotu alan 1.1Ghz ye çıkar. Tüm sistemi ve sıvı azotu ben sana sağlayacağım. 1.0Ghz'de Benchmark testlerini tamamlarsa o sistemi sana hediye edeceğim. Ama yapamazsan sen ne vereceksin..
Çok gördüm ben sizin gibi işkembe-i kübradan sallayanları da ondan soruyorum...
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Spoon! 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

"hadi canım sıvı azot ile yapılmış aynısını bende vde yaparım artık son kullanıcı için ne faydası var hiç tabiki bende haberi görünce sevindim iyi gelişme dedim ama sıvı azot ile yapılan hız aşırtma ne işe yarar"



Bu tür mesajlara da bayılıyorum ya...

Demek bu iş bu kadar kolay. Demek eline her sıvı azotu alan 1.1Ghz ye çıkar. Tüm sistemi ve sıvı azotu ben sana sağlayacağım. 1.0Ghz'de Benchmark testlerini tamamlarsa o sistemi sana hediye edeceğim. Ama yapamazsan sen ne vereceksin..



Çok gördüm ben sizin gibi işkembe-i kübradan sallayanları da ondan soruyorum...

Bende Eskiden Öyle Düsünüyordum Marifetin Azotta Oldugunu
Gercekten Marifet Azotta Degil

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Dark-Power 10 yıl
Orjinalden alıntı: Fettah34

"hadi canım sıvı azot ile yapılmış aynısını bende vde yaparım artık son kullanıcı için ne faydası var hiç tabiki bende haberi görünce sevindim iyi gelişme dedim ama sıvı azot ile yapılan hız aşırtma ne işe yarar"



Bu tür mesajlara da bayılıyorum ya...

Demek bu iş bu kadar kolay. Demek eline her sıvı azotu alan 1.1Ghz ye çıkar. Tüm sistemi ve sıvı azotu ben sana sağlayacağım. 1.0Ghz'de Benchmark testlerini tamamlarsa o sistemi sana hediye edeceğim. Ama yapamazsan sen ne vereceksin..



Çok gördüm ben sizin gibi işkembe-i kübradan sallayanları da ondan soruyorum...


Hocam Siz Ne Diyorsunuz


3 Satır Yazı Var 1 anlamlı , anlaşılır kelime yok


Adamın Amacı Günlük Kullanım Değil , Herkez Senin veya Bu forumun çoğunluğu gibi günlük kullanmıyor ..

Adam Max Çıkartabildiği Hıza Çıkartıp Bench Alıp Rekor Kırmak , Rekor Denemelerinde Günlük Kullanımın Bir Önemi Yok
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sertacaygun 10 yıl
MSI'ın logo değişeli kendisi de değişti... Gelişim sürüyor :) .
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sadtneverdie 10 yıl
birinin işe yaraması gerekmıyor show yapıyor adamlar
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Source 10 yıl
vatan bilgisyarda vardı incelemiştim biraz gtx260 ların en iyisi ve en donanımlısı
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sendomi 10 yıl
hadi canım sıvı azot ile yapılmış aynısını bende vde yaparım artık son kullanıcı için ne faydası var hiç tabiki bende haberi görünce sevindim iyi gelişme dedim ama sıvı azot ile yapılan hız aşırtma ne işe yarar
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p1azma 10 yıl
1.1 inanılmaz bir değer
380 ile giden ferrariyi modifiye ile 760 la gittiğini düşünün

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scutaro 10 yıl
İyi güzelde nasıl çıkartmışlar vmod uygulamış olmaları lazım başka türlü olmaz sıvı azot kullanılmış aynı zamanda Nvidia'nın yaptığı en büyük hata 55nm gpu'lu kartlarında voltaj ayarına müsade etmemesi normal şartlarda 800mhz gpu/1700mhz shader hızlarına çıksa yeter ortada rakip diye birşey bırakmazdı.
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