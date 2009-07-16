MSI'ın GeForce GTX 260 Lightining modeli 1.1GHz'e çıkartıldı

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Radeon HD 4890 modeliyle 1GHz GPU hızına ulaşmayı başaran AMD-ATi'nin aksine henüz Nvidia aynı saat frekansında çalışan herhangi bir model duyurmuş olmasa da firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan özel tasarım ekran kartları, yetenekli ellerde 1GHz ve üstü hızlara çıkabiliyor. MSI'ın yüksek performans tutkunları için hazırladığı ekran kartı modellerinden birisi olan ve Military Class yaklaşımıyla yüksek kalite komponentlerle donatıldığı belirtilen GeForce GTX 260 Lightining modeli, hipro5 rumuzlu dünyaca ünlü hız aşırtmacının yaptığı çalışma sonucunda 1.1GHz GPU hızına ulaşarak neredeyse %100'e varan oranda hız aşırtıldı.

Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı kendi segmentinde rekor olan 1.1GHz'e çıkartıldı. Her ne kadar yapılan çalışma Sıvı Azot kullanımı gibi ekstrem koşullar altında gerçekleştirilmiş olsa da grafik işlemcinin ulaştığı hız açısından önemli bir çalışma. GPU hızı 1.1GHz'e çıkartılan, bellekleri ise 2000MHz'de çalışan kart ile gerçekleştirilen Aquamark testindeKİ 392k'lık skor ile bu segmentte en yüksek sonuçlardan birine de imza atılmış oldu.

1.1GHz'de alınan Aquamark skoru için buraya tıklayabilirsiniz.