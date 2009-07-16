MSI'ın GeForce GTX 260 Lightining modeli 1.1GHz'e çıkartıldı

Radeon HD 4890 modeliyle 1GHz GPU hızına ulaşmayı başaran AMD-ATi'nin aksine henüz Nvidia aynı saat frekansında çalışan herhangi bir model duyurmuş olmasa da firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan özel tasarım ekran kartları, yetenekli ellerde 1GHz ve üstü hızlara çıkabiliyor. MSI'ın yüksek performans tutkunları için hazırladığı ekran kartı modellerinden birisi olan ve Military Class yaklaşımıyla yüksek kalite komponentlerle donatıldığı belirtilen GeForce GTX 260 Lightining modeli, hipro5 rumuzlu dünyaca ünlü hız aşırtmacının yaptığı çalışma sonucunda 1.1GHz GPU hızına ulaşarak neredeyse %100'e varan oranda hız aşırtıldı.
Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı kendi segmentinde rekor olan 1.1GHz'e çıkartıldı. Her ne kadar yapılan çalışma Sıvı Azot kullanımı gibi ekstrem koşullar altında gerçekleştirilmiş olsa da grafik işlemcinin ulaştığı hız açısından önemli bir çalışma. GPU hızı 1.1GHz'e çıkartılan, bellekleri ise 2000MHz'de çalışan kart ile gerçekleştirilen Aquamark testindeKİ 392k'lık skor ile bu segmentte en yüksek sonuçlardan birine de imza atılmış oldu.
1.1GHz'de alınan Aquamark skoru için buraya tıklayabilirsiniz.
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hipro5 tabi bu işlerde başlardan beri var biraz tecrübeli birisi
@ K.Kahriman
hocam ati ile kıyaslaman tamamen şaçmalık olmuş . ne alakası var atinin kartları ile adam gtx260 lar arasında en yüksek gpu hızına çıktığı söyleniyor ..
115 liralık bir kart ve 125 liralık bir işlemci ile piyasadaki tüm oyunları sorunsuzca oynarsın
Senin Türkçe okuma sıkıntın var.
Kartların referans hızları ile hız aşırtıldıktan sonraki hızları arasındaki oran için "hobaaaaa" diyor millet. Yoksa ulaşılan değer çok önemli değil...
Bu forumdaki en sıkı Ati'cilerdenimdir...
Nvidia'yi günahım kadar sevmem. Ama konumuz ile alakası nedir bu durumun?
Hani seni mutlu edecekse söyliyeyim; Yukarıdaki rekoru yapan zat (hipro5) 80nm'lik, üzerinde yumurta pişirilen HD2900XT leri 1.4Ghz gpu hızına ulaştırmış kişidir aynı zamanda.
Mutlu oldun mu?
Bu tür mesajlara da bayılıyorum ya...
Demek bu iş bu kadar kolay. Demek eline her sıvı azotu alan 1.1Ghz ye çıkar. Tüm sistemi ve sıvı azotu ben sana sağlayacağım. 1.0Ghz'de Benchmark testlerini tamamlarsa o sistemi sana hediye edeceğim. Ama yapamazsan sen ne vereceksin..
Çok gördüm ben sizin gibi işkembe-i kübradan sallayanları da ondan soruyorum...
Bende Eskiden Öyle Düsünüyordum Marifetin Azotta Oldugunu
Gercekten Marifet Azotta Degil
Hocam Siz Ne Diyorsunuz
3 Satır Yazı Var 1 anlamlı , anlaşılır kelime yok
Adamın Amacı Günlük Kullanım Değil , Herkez Senin veya Bu forumun çoğunluğu gibi günlük kullanmıyor ..
Adam Max Çıkartabildiği Hıza Çıkartıp Bench Alıp Rekor Kırmak , Rekor Denemelerinde Günlük Kullanımın Bir Önemi Yok
380 ile giden ferrariyi modifiye ile 760 la gittiğini düşünün