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MSI'ın Mobility Radeon HD 4850'li ilk dizüstü bilgisayarı göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,5b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın Mobility Radeon HD 4850'li ilk dizüstü bilgisayarı göründü
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Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4800 serisinin elde ettiği başarı sonrasında AMD-ATi gözünü dizüstü bilgisayarlara çevirmiş durumda. Bir süre önce Crossfire teknolojisini mobil sistemlere de uyarlayan ve Alienware ile birlikte Mobility Radeon HD 3870 Crossfire kurulumuna sahip ilk dizüstü bilgisayarı duyuran firma, Radeon HD 4800 serisinin mobil versiyonlarını yeni yıl ile birlikte sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

Hem Radeon HD 4850'nin hem de GDDR5 bellekli Radeon HD 4870'in mobil versiyonlarını hazırlayan AMD-ATi cephesinde gözler artık üreticilerin hazırlayacağı yeni dizüstü bilgisayar modellerinde. 8 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarında Mobility Radeon HD 4800 serisi grafik çözümü kullanan modellerin lanse edilmesi beklenirken ilk hamle MSI'dan geldi ve firmanın Radeon HD 4850'li modeli gün ışığına çıktı.

Anakart ve ekran kartlarının yanı sıra son dönemde dizüstü bilgisayar çözümleriyle de sık sık gündeme gelen MSI, ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 4850'ye yer verdiği taşınabilir bilgisayarıyla iddialı olmayı hedefliyor. Firmanın "Gaming" serisi dahilinde mobil oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı GT725-074US modelinde 512MB GDDR3 bellekli Mobility Radeon HD 4850 modeline yer verildiği belirtilmekte.

MSI'ın yeni bilgisayarı Intel'in Centrino 2 platformunu temel alıyor. Core 2 Duo serisi işlemci ailesinin en güncel mobil çözümleriyle konfigüre edilebileceği belirtilen GT725-074US, 4GB DDR2 bellek ve 320GB'a kadar sabit seçenekleriyle kullanıma sunulacağı belirtiliyor. 3.2 Kg ağırlığında ve 395 x 278 x 26.5 ~ 35 mm boyutlarındaki yeni model, Intel'in 9M45 yonga setini kullanıyor ve 17" ekranla geliyor.

MSI'ın Mobility Radeon HD 4850'li yeni dizüstü bilgisayarı fiyat listelerinde de görünmeye başladı. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.


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karayulun 10 yıl
katılıyorum.. dizüstünde oyun oynanılmaz ve oynanılan oyundan da keyif alınmaz. oyuncu dediğin masaüstünde oyununu oynar. dizüstü için en ideal geforce 8700m gt gibi sistem belleğni kullanmayan orta seviyeli kartları tercih etmek gerekir. şunu hala bilmeyenler için vurgulamak istiyorum: ekran kartının bellek boyutu yüksek olunca görüntü kalitesi ve hız artmaz!. bunu beyninize yazın. önemli olan ekran kartının yongasıdır. biraz araştırın. öğrenin. o zaman anlarsınız.. sistem belleğini kullanan kartları da kesinlikle tercih etmeyin.. sistem belleğini kullanan kartları kullanınca sistemin ön belleğinden alıp kullanması ekran kartınızın performansını artırmaz aksine hem ekran kartınızın hemde bilgisayarınızın performans kaybına sebebiyet verir..
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aydinozsoy 10 yıl
ne kadar çok biliyorsunuz(yanar diyenlere söylüyorum)
atinin mühandisi sizmisiniz?
yapanlardan dahamı iyi biliyorsunuz?
bilende konuşuyor, bilmeyende konuşuyor.
ama siz körü körüne konuşuyorsunuz

sizin yüzünüzden ne tat kaldı ne tuz.
yanarmış hey Allah'ım yaaa..
akıl fikir...
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cod3nam3 10 yıl
Ürün ile İlgili Yorum:Ürün normal dizüstünden bir farkı yok farkı bulundurduğu ekran kartı o yüzden ürün hakkında bir şey diyemeyeceğim ama ilk ATİ(4800 series) destekli dizüstü olarak bu ürünü görmem MSI firmasının ATİ firması ile başarılı bir ortak iş yürütme becerisinde olduğunu söylebilirim.ATİ ekran kartının performas değeri ise Nvidia firmasının mobil cephesindeki 9800M serisine karşılık olarak çıktığından fazla bir şey beklenmemesi gerektiğini söylebilirim.Ayrıca ATİ de malesef Phsyx ve cuda programlama destekleride malesef mevcut değil.Bu ürünle ya çok büyük performans artışı yakalamak zorundalar yada gerekli yan güncelleştirmeleri yapmaları gerekmekte.Kaldı ki Nvidia firması 9800M GT ve GTS sürümlerinin bazı 15.4 geniş ekranlı dizüstü sistemlerde sorunsuzca(Isı sorunu olmadan) kullanılmakta.ATİ umarım bu sefer 9700 Mobil serisindeki başarıyı yakalayabilir.
NOT:Arkadaşlar Ürün ile ilgili yorumlarınızı yazmanız çok doğal fakat lütfen abartmayalım 3 sayfada birisi yanar demiş.3 Sayfa cevap yazılmış.Dizüstü için üretilen ekran kartlar ile evde masaüstü bilgisayarınızda kullandığınız ekran kartı arasında hem görsel hemde özellik olarak fark bulunmaktadır.Ayrıca ısı sorunu olabilmesi için elektirik gücününde fazla olması gerekiyor Masaüstü ekran kartları 100 Watt ile 200 Watt arasında enerji tüketimine sahiipler dizüstünde ise ortalama 20watt ile 80 watt arasındadır.Kaldı ki ürünün ram ve shader ünitelerinin hızı normal masaüstüne göre çook düşük bu yüzdendir 3d mark 06 testinde 9000~ civarı bir sonuç almaktadır.
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ozzzy222 10 yıl

şok oldum ya fiş takılıyken ok de buna nasıl bir pil takıcaklar
3870 cross ta ilk defa duydum

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SnRkRkMn 10 yıl
MSI GT725-074US 17-Inch Laptop (2.4Ghz Intel Penryn Core 2 Duo P8600, ATI R4850M 512MB DDR, 4GB RAM, 320GB SATA HD, Super Multi Drive, Vista Home) $1,349.99 hoşam gıttı bu ha
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Trecc11 10 yıl
özellikleri baya iyi param olsa böyle bişey alırımm
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psychemy 10 yıl
ati mobilde de hızını almaya başladı ki güncel seriyle mobilitye el atması bunun kanıtıdır. keza ben bu şekilde nvidiadan başarılı olacağına inanıyorum. bir de 780 kombinasyonuyla donatılmış olanlarını görsek tadından yenmeyecek.
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yunus423 10 yıl
Tutsun artık bu ati
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XandP 10 yıl
Notebook larda yavaş yavaş ddr3 e geçiliyor.Msi ddr2 kullanmış.3.2 kg hmm...Ben bu aletle sokakta kas yaparım taşıya taşıya
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KANUNI61 10 yıl
ati kim tutarartik yol aldı gidiyor
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aydinozsoy 10 yıl
hayırlı olsun. mobilde nvidiaya bir nebze olsun yaklaşabilecek

belkide daha performanslı olacak...
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max975 10 yıl
gerçekten güzel birşeye benziyor
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