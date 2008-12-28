MSI'ın Mobility Radeon HD 4850'li ilk dizüstü bilgisayarı göründü

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Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4800 serisinin elde ettiği başarı sonrasında AMD-ATi gözünü dizüstü bilgisayarlara çevirmiş durumda. Bir süre önce Crossfire teknolojisini mobil sistemlere de uyarlayan ve Alienware ile birlikte Mobility Radeon HD 3870 Crossfire kurulumuna sahip ilk dizüstü bilgisayarı duyuran firma, Radeon HD 4800 serisinin mobil versiyonlarını yeni yıl ile birlikte sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

Hem Radeon HD 4850'nin hem de GDDR5 bellekli Radeon HD 4870'in mobil versiyonlarını hazırlayan AMD-ATi cephesinde gözler artık üreticilerin hazırlayacağı yeni dizüstü bilgisayar modellerinde. 8 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarında Mobility Radeon HD 4800 serisi grafik çözümü kullanan modellerin lanse edilmesi beklenirken ilk hamle MSI'dan geldi ve firmanın Radeon HD 4850'li modeli gün ışığına çıktı.

Anakart ve ekran kartlarının yanı sıra son dönemde dizüstü bilgisayar çözümleriyle de sık sık gündeme gelen MSI, ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 4850'ye yer verdiği taşınabilir bilgisayarıyla iddialı olmayı hedefliyor. Firmanın "Gaming" serisi dahilinde mobil oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı GT725-074US modelinde 512MB GDDR3 bellekli Mobility Radeon HD 4850 modeline yer verildiği belirtilmekte.

MSI'ın yeni bilgisayarı Intel'in Centrino 2 platformunu temel alıyor. Core 2 Duo serisi işlemci ailesinin en güncel mobil çözümleriyle konfigüre edilebileceği belirtilen GT725-074US, 4GB DDR2 bellek ve 320GB'a kadar sabit seçenekleriyle kullanıma sunulacağı belirtiliyor. 3.2 Kg ağırlığında ve 395 x 278 x 26.5 ~ 35 mm boyutlarındaki yeni model, Intel'in 9M45 yonga setini kullanıyor ve 17" ekranla geliyor.

MSI'ın Mobility Radeon HD 4850'li yeni dizüstü bilgisayarı fiyat listelerinde de görünmeye başladı. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.