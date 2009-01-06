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MSI'ın oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayarı GT725 resmiyete kavuştu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,3b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayarı GT725 resmiyete kavuştu
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X-Slim serisi süper-ince dizüstü bilgisayar modeli X320'nin merakla beklendiği MSI, oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın Gaming serisi dahilinde hazırladığı GT725 kod adlı yeni bilgisayar daha önce de değindiğimiz üzere, AMD-ATi'nin mobil sistemler için hazırladığı yüksek performanslı yeni grafik çözümü Mobility Radeon HD 4850'yi kullanıyor.

Oyunucların özellikle de sürekli hareket halindeki mobil oyuncuların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hazırlanan yeni model, 3.2 KG ağırlığında ve 395 x 278 x 26.5-35mm boyutlarında. 17" ekrana sahip olan MSI GT725, çift renkli Alüminyum kasaya, oyuncular için ön plana çıkartılan W, A, S, D butonlar, aerodinamik touchpad ve ve numerik tuş takımını gibi detaylar ile donatılmış durumda.

Intel platformun kullanan ve Core 2 Duo serisi mobil işlemciler ile konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor. ECO Engine adı verilen güç tasarruf sistemine ve işlemci saat hızını yükselterek daha yüksek performans elde edilmesine olanak tanıyan Turbo buton teknolojileriyle beraber gerelen GT725'de 512MB GDDR3 bellekli Mobility Radeon HD 4850'ye verilmiş.

Diğer detayları arasında 5 hoparlörlü ses sistemi, 2MP çözünürlüğünde dahili kamera, Gigabit Ethernet, DVD yazıcı, opsiyonel olarak Blu-ray sürücüsü, kablosuz iletişim için WiFi ve eSATA desteği gibi özelliklere yer verilen MSI GT725, Amazon gibi bazı elektronik ticaret sitelerinde 1350$'dan başlayan fiyatlar ile görünmeye başlasa da GT725'in global pazarda yerini alacağı tarih henüz netleşmedi.


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ogkasa 10 yıl
Gerçekten ucuz alınabilir..
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nanelimon 10 yıl
gt725-212US modeli de var ve q9000 4 çekirdek işlemcili , blue-ray li , birde gt727 çıkmış ddr3 ramli ama ayrıntılı teknik özelliklerini bilmiyorum .Şu gt725 ler daha Türkiye ye hala gelmedi nedense , piyasaya çıkalı 1 sene oldu heralde . .

Bende almayı düşünüyorum ama MSİ kullanıcılarının garanti ve teknik servis şikayetlerini okudukça kararsızlığım artıyor . .
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St Batuhan 10 yıl
Fiyat cidden güzel gözüküyor ilginc yada ben uzun zamandır laptop fiyatlarını takip etmiyorum :?:
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yc#1 10 yıl
Boyutlarına göre ağırlığı makul.
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dennjS 10 yıl
GT627 için bi bilgi yok sanırım
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talatcaner 10 yıl
* 2.4Ghz Intel Penryn Core 2 Duo P8600 ATI 4850 512M DDR3 PM45+ICH9-M 17" WUXGA+ ACV(Amazing Crystal Vision) Display (1680*1050)
* Built-in Gigabit Ethernet LAN and Modem Module Built-in 802.11b/g/n WLAN Card / Bluetooth V2.0+EDR Digital/Analog 5.1 Channel Headphone Output Recognized and Approved by the Highest standards of Dolby Built-in SuperMulti Drive
* Graphics Card Output (15-pin, D-Sub) X 1 USB2.0 Port X 3 Mic-in Port X 1 Headphone Output X 1 Modem Port X 1 LAN Port X 1 PCI Express Card X 1 eSATA (USB Combo) X 1 HDMI X 1 4-in-1 Card Reader, SD/MMC/MS/MS Pro Webcam 2.0 MP
* Carrying Bag 9 Cell Battery http://www.amazon.com/MSI-GT725-074US-17-Inch-Laptop-2-4Ghz/dp/tech-data/B001N44U9E/ref=de_a_smtd/189-8031386-3846129
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StreamRolleR 10 yıl
fiyat fena değil bence
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Faivelley 10 yıl
5930G satıp bunu alabilirim fiyatıda uygun piyasada biraz yayılsın incelemeleri başlasın yoksa güzel makina
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sertacaygun 10 yıl
MSI yapmışsa iyi yapar,ucuz yapar.
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mahho88 10 yıl
bence bu özelliklere kaliteye fiyat düşük olmuş
herkes alsın diye
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