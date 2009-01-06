MSI'ın oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayarı GT725 resmiyete kavuştu

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X-Slim serisi süper-ince dizüstü bilgisayar modeli X320'nin merakla beklendiği MSI, oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın Gaming serisi dahilinde hazırladığı GT725 kod adlı yeni bilgisayar daha önce de değindiğimiz üzere, AMD-ATi'nin mobil sistemler için hazırladığı yüksek performanslı yeni grafik çözümü Mobility Radeon HD 4850'yi kullanıyor.

Oyunucların özellikle de sürekli hareket halindeki mobil oyuncuların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hazırlanan yeni model, 3.2 KG ağırlığında ve 395 x 278 x 26.5-35mm boyutlarında. 17" ekrana sahip olan MSI GT725, çift renkli Alüminyum kasaya, oyuncular için ön plana çıkartılan W, A, S, D butonlar, aerodinamik touchpad ve ve numerik tuş takımını gibi detaylar ile donatılmış durumda.

Intel platformun kullanan ve Core 2 Duo serisi mobil işlemciler ile konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor. ECO Engine adı verilen güç tasarruf sistemine ve işlemci saat hızını yükselterek daha yüksek performans elde edilmesine olanak tanıyan Turbo buton teknolojileriyle beraber gerelen GT725'de 512MB GDDR3 bellekli Mobility Radeon HD 4850'ye verilmiş.

Diğer detayları arasında 5 hoparlörlü ses sistemi, 2MP çözünürlüğünde dahili kamera, Gigabit Ethernet, DVD yazıcı, opsiyonel olarak Blu-ray sürücüsü, kablosuz iletişim için WiFi ve eSATA desteği gibi özelliklere yer verilen MSI GT725, Amazon gibi bazı elektronik ticaret sitelerinde 1350$'dan başlayan fiyatlar ile görünmeye başlasa da GT725'in global pazarda yerini alacağı tarih henüz netleşmedi.