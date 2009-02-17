MSI'ın Soket AM3 destekli anakartlar listesi genişledi

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, resmi duyurusu geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek veren anakart listesini genişletti. Sahip oldukları DDR2 ve DDR3 destekli kombo bellek kontrolcüsü sayesinde hem Soket AM3 hem de Soket AM2 anakartlarda çalışabilen Soket AM3 işlemciler için MSI ilk defa geçtiğimiz Kasım ayımda uyumlu anakartlar listesini açıklamıştı.

Firma, Soket AM3 işlemcilerin satışa sunulmasını takiben ilgili listeyi yeni modeller ile güncelledi. Yapılan eklemeler sonrasında gerek AMD gerekse de Nvidia tabanlı yonga seti kullanan tam 31 MSI anakartının Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek verdiği açıklandı.

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