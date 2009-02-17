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MSI'ın Soket AM3 destekli anakartlar listesi genişledi

10 yıl
20,1b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın Soket AM3 destekli anakartlar listesi genişledi
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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, resmi duyurusu geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek veren anakart listesini genişletti. Sahip oldukları DDR2 ve DDR3 destekli kombo bellek kontrolcüsü sayesinde hem Soket AM3 hem de Soket AM2 anakartlarda çalışabilen Soket AM3 işlemciler için MSI ilk defa geçtiğimiz Kasım ayımda uyumlu anakartlar listesini açıklamıştı.

Firma, Soket AM3 işlemcilerin satışa sunulmasını takiben ilgili listeyi yeni modeller ile güncelledi. Yapılan eklemeler sonrasında gerek AMD gerekse de Nvidia tabanlı yonga seti kullanan tam 31 MSI anakartının Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek verdiği açıklandı.

MSI'ın Soket AM3 destekli anakartlar listesi genişledi
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SnCrhn 10 yıl
boşuna demiyoruz amd kullanıcısını sömürmeye çalışmıyor en azından intel kadar!!!milyon tane çipseti var intelin,kusura bakmayın da bi taraflarına koysunlar o anakartlarını....
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serhatli22 10 yıl
evet sanki resimde bi yanlışlık var gibi
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showstopper41 10 yıl
Şu AM3 anakartlar gelsin artık Türkiye'ye. Firmalar yavaş yavaş kendi modellerini sürmeye başladılar. AMD nin geriye yönelik uyumluluk olayı çok güzel. İster DDR2 li kullan, ister DDR3 lü anakart ile kullan.
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tolgaciik 10 yıl
Resimde CrossFirei yanlış yapmamışlarmı yaw? sadece ilk ikili ve son ikilinin bağlantısı var... Quad GF 1.2.-2.3.-3.4. bağlantılı yapılır sanıyordum...
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KIZILÖTESİİ 10 yıl






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sampiyon bilo 10 yıl
690G yongalarında kullanamayacakmıyız?
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max975 10 yıl
güzel en azından ne olduğunu bileceğiz
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