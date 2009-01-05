Mushkin "Radyoaktif" bellek kitini kullanıma sunuyor

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Yüksek performanslı çözümleriyle tanınan popüler bellek üreticilerinden Mushkin, yeni bir DDR2 bellek kitini kullnanıma sunuyor. Firmanın 4GB kapasiteli yeni kitinin özel kutusu ve soğutucu tasarımıyla öne çıkması bekleniyor.

Mushkin'in 996599r kod adlı XP2 serisi yeni bellek kiti 2GB'lık iki bellek modülünden oluşuyor. 1066MHz'de çalışan kit, 2.1v geriliminde 5-5-5-15 zamanlamalarıyla geliyor. Peki Mushkin'in yeni kitini farklı kılan detaylar neler?

Özel bir çanta ile gelen bellek kiti, soğutucu tasarımıyla da dikkat çekiyor. Zira Sarı renkli soğutucu üzerinde farklılık yaratması adına "Radyoaktivite" logosuna yer verilmiş. Mushkin'den gelen bilgilere göre yeni kit limitli sayıda üretilecek.

Kullanıcıların vereceği tepkiye ve oluşacak talebe göre düzenli üretimin de söz konusu olacağı "Radyoaktif" bellek kitinin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.