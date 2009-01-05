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Mushkin "Radyoaktif" bellek kitini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin
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Yüksek performanslı çözümleriyle tanınan popüler bellek üreticilerinden Mushkin, yeni bir DDR2 bellek kitini kullnanıma sunuyor. Firmanın 4GB kapasiteli yeni kitinin özel kutusu ve soğutucu tasarımıyla öne çıkması bekleniyor.

Mushkin'in 996599r kod adlı XP2 serisi yeni bellek kiti 2GB'lık iki bellek modülünden oluşuyor. 1066MHz'de çalışan kit, 2.1v geriliminde 5-5-5-15 zamanlamalarıyla geliyor. Peki Mushkin'in yeni kitini farklı kılan detaylar neler?

Özel bir çanta ile gelen bellek kiti, soğutucu tasarımıyla da dikkat çekiyor. Zira Sarı renkli soğutucu üzerinde farklılık yaratması adına "Radyoaktivite" logosuna yer verilmiş. Mushkin'den gelen bilgilere göre yeni kit limitli sayıda üretilecek.

Kullanıcıların vereceği tepkiye ve oluşacak talebe göre düzenli üretimin de söz konusu olacağı "Radyoaktif" bellek kitinin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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BrutaL1tY 10 yıl
MUSHKIN Xtreme Performance 4GB 1066MHz DDR2 Kit (2x2GB) 996599 ile arasındaki farkı bilen var mı? =)
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bhazer 10 yıl
mushkin en alt modelinede en üst modelinede aynı sogutucuyu kullanıyor
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01Mrt 10 yıl
bunları nükleer santrallere mi satmayı düşündüler acaba... hay sizin aklınıza, biraz daha saçmalayın az kaldı... :D
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Blacktric 10 yıl
Çok güzel Fallout 3/S.T.A.L.K.E.R: Shadow Of Chernobyl oynanır bununla. Hatta yanına bir de Coolermaster HAF 932 alıp tam bir takım oluşturulabilir.
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ugurmurat360x 10 yıl
Anakart üzerinde ve kasa içinde sarı renk donanımlardan nefret ediyorum.Sırf bu yüzden anakartım ile beraber gelen sarı sata kablolarını kullanmayıp kırmızı renkte olan ışıklı modellerinden aldım.Benim açımdan rengi ile daha başından kaybetti.
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marvinous 10 yıl
Tarzı bence cacık :( Hiç güzel değil :(
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu şekil bir psu modu yapmıştım benim kasama tam takım olur takarsam
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StreamRolleR 10 yıl
görüntü fevkalae amaç ta bu başka bişey beklenmesin
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FiréLord 10 yıl
ram de Mushkin ve OCZ yapıyorsa kesin satıcaktır bu ramlerin pahalı olacakları kesin
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ugacomtr 10 yıl
cruciali de gördük... cakılıyo kalıyo sistemde. cift sıra bulsam :)
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Efendi_ 10 yıl
Üzerine 'radyoaktivite' amblemi basıp 400$' a giydirme ihtimali mevcut olan bir ürün. Arada sırada kasanın kapağını açıp arkadaşlarınıza hava atmak istiyorsanız ya da banka hesabınızda birkaç milyoncuk dolar varsa alınabilir.
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mertekin 10 yıl
Herhalde Crucial ramlerin ballistix modellerinin sadece adından dolayı bu kadar sattığını sanıp onlarda bir nükleer silahlarla ilgili bir isim koymuşlar.

Ama öyle sadece logo koyup radyoaktif demekle olmaz.
Naapmış radyo aktif olmuşta güç kalkanımı yapıyormuş?
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Promity 10 yıl
Kaymakçı olcaklar akılları sıra babayı alırlar. kim ucuza verirse performansı o satar öğrensinler artık. O eski Corsair devri bitti.
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