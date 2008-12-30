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Mushkin XP2 serisi yeni DDR2 bellek kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin XP2 serisi yeni DDR2 bellek kitini duyurdu
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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan ve çözümleri ülkemiz pazarında da satılan Mushkin yeni bir DDR2 kiti hazırladı. Firmanın XP2 serisi dahilinde hazırlanan 4GB'lık kit iki adet 2GB'lık modülden oluşuyor. Orta segmente yönelik olarak hazırlanan 996580X2 seri numaralı yeni bellek kitinin 800MHz'de çalıştığı ve 2.0-2.1v geriliminde 4-4-4-12 zamanlamalarıyla görev yaptığı belirtilmekte. Siyah renkli ve 8 katmanlı baskılı devre kullanan yeni bellek kitinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken yurt dışı fiyatının 46-49 Avro seviyesinde olması bekleniyor.


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hkn47 10 yıl
Arkadaşlar ben aldım kullanıyorum gayet iyi bir ürün henüz overclock ihtiyacı duymadım. Kasamın içi ekran kartı ve anakart sayesinde çok ısınıyor ama ramlerin sıcaklığı çok değil. daha önce piyasa ramlerinden kullanıyordum çok ısınıyorlardı. gönül rahatlığıyla alınabilecek bir ürün.
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ugurmurat360x 10 yıl

Orjinalden alıntı: hkn47

Arkadaşlar ben aldım kullanıyorum gayet iyi bir ürün henüz overclock ihtiyacı duymadım. Kasamın içi ekran kartı ve anakart sayesinde çok ısınıyor ama ramlerin sıcaklığı çok değil. daha önce piyasa ramlerinden kullanıyordum çok ısınıyorlardı. gönül rahatlığıyla alınabilecek bir ürün.
Öncelikle hayırlı uğurlu olsun.Ramler resimdeki gibi soğutucusuzmu?
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jandarma 10 yıl
bu ramlerden hiç alan oldumu cl4 olarak daha yüksek mhz lere çıkmaz sanırım ama cl5 olarak 900 veya 1000 mhz yapabilirmi hiç alan varmı..
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dogan23 10 yıl
"Soğutucusuz" olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Buradaki resim böyle sadece.
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thetrooper00 10 yıl
Bizim ülkeye gelince vergilerden başı donup kaça çıkar ki bunun fiyatı?
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Beriko 10 yıl
Mushkinden bunu beklemezdim!! Bunlar direkt Black Dragonlari kopyalamis..:( Yenilik olarakta sunulan birsey yok.Yine 800mhz :((((
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bigdede 10 yıl
sıradan bir ürün
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mavizaman 10 yıl
ulem biz alınca yenisini çıkarıyor uyuz herifler:(
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FiréLord 10 yıl
iyi fiyatı çok uçuk değilmiş
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darkmet86 10 yıl
Görüntü süper.... Benim asusa süper yakışır....
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Wilson Fisk 10 yıl
8 katman maliyeti arttiran bir sey benim bildigim ayni tipte geil'in 1066 black dragon ramleri var niye orta seviye diye cikarmislar anlamadim.8 katman olunca fazla isinmiyor ama biraz fazla voltaj istiyor diye biliyorum.2.0-2.1 800 4-4-4-12 makul bir ayar degil 1.9v ile yapiyordu corsair 675.100-110 lira civarindan gelirse corsair 2*2 800'un rakibi olur tabi 2.0v ile 5-5-5-15 1000 mhz yapabiliyorsa.
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drkayzer 10 yıl
güzek gözüküyor
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
siyah pcb çok yakışmış
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pirasa 10 yıl
hangi akla hizmet soğutucusuz ram üretiyorlar herkesin kasasında fırtına esmiyo

zaten soğutuculu aynı özelliklerde olan a-data extreme series ramlar kaç aydır piyasada ve 100ytl civarında satışta. bu ramlarin onlardan ne gibi bi artısı olacak
teklonoloji mehter takımı gibi 2 ileri 1 gerimi gidiyo
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max975 10 yıl
eee orta seviye için ideal bir çözüm diyelim
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