Mushkin XP2 serisi yeni DDR2 bellek kitini duyurdu

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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan ve çözümleri ülkemiz pazarında da satılan Mushkin yeni bir DDR2 kiti hazırladı. Firmanın XP2 serisi dahilinde hazırlanan 4GB'lık kit iki adet 2GB'lık modülden oluşuyor. Orta segmente yönelik olarak hazırlanan 996580X2 seri numaralı yeni bellek kitinin 800MHz'de çalıştığı ve 2.0-2.1v geriliminde 4-4-4-12 zamanlamalarıyla görev yaptığı belirtilmekte. Siyah renkli ve 8 katmanlı baskılı devre kullanan yeni bellek kitinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken yurt dışı fiyatının 46-49 Avro seviyesinde olması bekleniyor.