Mushkin yeni nesil Intel işlemciler için 5 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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Hız aşırtmacılar için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Mushkin, Intel'in çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın özellikle P55 anakartlarla kullanılmak üzere hazırladığı DDR3 bellek kitleri modeline göre 1600MHz ila 2000MHz'de çalışıyor ve ömür boyu garanti ile geliyorlar.

Özel soğutucu ile donatılan yeni bellek kitlerinin genel özellikleri ve bazı modeller için ortaya çıkan ilk fiyat bilgileri şu şekilde;

- 996744 - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 129$

- 996679 - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-8-7-20 | 1.65V | 110 Avro / 160$

- 996746 - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-7-7-18 | 1.65V | 110$

- 996687 - 4GB (2GB x 2) | 1866 MHz | 8-9-8-24 | 1.65V

- 996731 - 4GB (2GB x 2) | 2000 MHz | 8-9-8-24 | 1.65V