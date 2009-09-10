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Mushkin yeni nesil Intel işlemciler için 5 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin yeni nesil Intel işlemciler için 5 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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Hız aşırtmacılar için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Mushkin, Intel'in çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın özellikle P55 anakartlarla kullanılmak üzere hazırladığı DDR3 bellek kitleri modeline göre 1600MHz ila 2000MHz'de çalışıyor ve ömür boyu garanti ile geliyorlar.

Özel soğutucu ile donatılan yeni bellek kitlerinin genel özellikleri ve bazı modeller için ortaya çıkan ilk fiyat bilgileri şu şekilde;

- 996744 - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V | 129$
- 996679 - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-8-7-20 | 1.65V | 110 Avro / 160$
- 996746 - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-7-7-18 | 1.65V | 110$
- 996687 - 4GB (2GB x 2) | 1866 MHz | 8-9-8-24 | 1.65V
- 996731 - 4GB (2GB x 2) | 2000 MHz | 8-9-8-24 | 1.65V


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yekoo 10 yıl
ya nasıl saçmalık harbi ha bence yine yazım hataso söz konusu yoksa göz göre göre diğer iki ürünü alan olmaz...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kullanılan çip daa ucuzdur belkide
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R@ 10 yıl

IhtiyarDelikanli

kullanılan çip daa ucuzdur belkide


Öyle bir ihtimal olur mu hocam , gecikme zamanı düşük çipler seçme olur üst seviyelerde , o nedenle fiyatı artar talepten ötürü
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winnerS 10 yıl
Mushkin sıyırdı galiba, daha iyi ürünü daha ucuza verenide ilk kez görüyom :D
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erman374 10 yıl
Gecikme zamanları düştükçe fiyatları da düşüyor. İlginç...
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DarkSidesOfMe 10 yıl

erman374

Gecikme zamanları düştükçe fiyatları da düşüyor. İlginç...


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In God We Trust 10 yıl

erman374

Gecikme zamanları düştükçe fiyatları da düşüyor. İlginç...

Tam tersi olması gerekmiyomu?
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bilsemki06 10 yıl
çokkkk pahalıııı
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