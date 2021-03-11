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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MWC 2021 fuarında ayrılık rüzgarları sürüyor

    Henüz Haziran ayına kadar önümüzde uzun bir süreç var ancak şimdiden Nokia Siemens grubu, Sony, Ericsson ve Oracle firmaları etkinliğe katılmayacağını açıkladı.
    11 Mart 2021, 19:00 (8 sa.)
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    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MWC 2021 fuarında ayrılık rüzgarları sürüyor

    Geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra ilk kez iptal edilen MWC mobil dünya kongresi bu yıl biraz geç bir tarihte ve yüz yüze olarak yapılacak. Haziran ayında yapılması planlanan fuara yine katılım az olacak gibi.

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    Devler katılmayacağını açıkladı

    28 Haziran tarihine ertelenen MWC 2021 fuarı yaklaşık 50 bin katılımcıya ev sahipliği yapmayı planlıyor. Çin’de düzenlenen ayağında 17 bin katılımcı sayısına ulaşılmış ve herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştı.

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    Bununla birlikte aşılama sürecinin devam etmesi ve pandeminin etkisinden bir şey kaybetmemesi firmaları tedirgin ediyor. Bu bakımdan yine sönük geçecek bir etkinlik bizi bekliyor zira şimdiden Nokia Siemens grubu, Sony, Ericsson ve Oracle firmaları etkinliğe katılmayacağını açıkladı.

    Pandemi sürecinde teknoloji dünyasının geldiği son durum ve ABD ambargosu artık fuarları da tartışmaya açık hale getirdi. Pek çok teknoloji devi sanal etkinliklerle duyuru yapıyor. Huawei, ZTE, SMIC gibi Çinli devler ise kara listede ve bu tarz fuarlar artık onlar için hayal oldu. Önümüzdeki süreç bu açıdan oldukça karanlık.



    https://www.engadget.com/mwc-june-2021-barcelona-in-person-sony-nokia-ericsson-oracle-220004011.html
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