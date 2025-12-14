Giriş
    IKEA, yeni Qi2 sertifikalı kablosuz şarj cihazlarını satışa sundu

    IKEA, Västmärke serisi altında üç yeni Qi2 kablosuz şarj cihazını piyasaya sürdü. Yeni ürünler arasında kompakt manyetik şarj cihazı, masa üstü standı ve dahili aydınlatmalı şarj cihazı bulunuyor.

    IKEA Västmärke Qi2 Wireless Charger satışta Tam Boyutta Gör
    IKEA, Västmärke adı verilen ürün ailesi altında üç yeni kablosuz şarj cihazını piyasaya sürerek teknoloji aksesuarları yelpazesini genişletti. Yeni ürünler, gösterişli özelliklerden ziyade günlük kullanıma odaklanarak kablosuz şarjı pratik, ev odaklı tasarım seçimleriyle birleştiriyor. İlgi çekici yanı ise, üç aksesuarın da Qi2 kablosuz şarjı desteklemesi ve IKEA ekosistemine nispeten uygun fiyatlarla manyetik hizalama ve 15W'a kadar çıkış gücü getirmesi.

    IKEA Västmärke Wireless Charger

    IKEA Västmärke Qi2 kablosuz şarj cihazı Tam Boyutta Gör
    Ürün gamındaki en küçük cihaz, parlak kırmızı silikon kaplamalı, kompakt, donut şeklinde bir aksesuar olan Västmärke Wireless Charger. Üst kısımda uyumlu telefonları yerine sabitleyen manyetik şarj pedi bulunurken, alt kısım tutacağa dönüşecek şekilde katlanıyor. Ayrıca, takılı USB-C kablosunu düzgün bir şekilde saklamak için bir boş bölme mevcut.

    IKEA Västmärke Wireless Charging Stand

    IKEA Västmärke Qi2 kablosuz şarj standı Tam Boyutta Gör
    Daha sabit kullanım için IKEA, Västmärke Wireless Charging Stand ürününü sunuyor. Masa, komodin ve mutfak tezgahları için tasarlanan kablosuz şarj standı, telefonun hem dikey hem de yatay olarak yerleştirilmesine olanak tanıyor. Manyetik hizalama cihazı sabit tutarken, mantar taban, IKEA'nın tasarım diline uyan daha doğal, mobilya dostu bir his veriyor. Telefon şarj olurken bildirimlere bakmak, görüntülü arama yapmak ya da bir yemek tarifini takip etmek isteyenler için ideal bir seçenek.

    IKEA Västmärke Wireless Charger With Lighting

    IKEA aydınlatmalı kablosuz şarj cihazı Tam Boyutta Gör
    Serinin en sıra dışı ürünü, aydınlatmalı kablosuz şarj cihazı. Västmärke Wireless Charger With Lighting modeli, kablosuz şarj ünitesini anahtar veya cüzdan gibi küçük eşyaların koyulabileceği cam bir kaseyle birleştiriyor. Ortadaki şarj ünitesine basıldığında ortam ışığı veya gece lambası işlevi görüyor. Ürün, kısmen camdan yapılmış.

    IKEA Västmärke Qi2 kablosuz şarj cihazları fiyatı

    Tüm IKEA Västmärke kablosuz şarj cihazları Qi2.0 sertifikalı ve 15W'a kadar çıkış gücü sağlıyor. PD 3.0 ve QC 2.0 ile uyumlu olan bu ürünler, yaklaşık 120 cm uzunluğunda USB-C kablosuyla birlikte geliyor. Yeni kablosuz şarj cihazları belli ülkelerde satışa çıktı. Västmärke Kablosuz şarj cihazı 9,99$/9,99€, Västmärke Kablosuz şarj standı 24,99$/12,99€, aydınlatmalı Västmärke Kablosuz şarj cihazı ise 24,99$/19,99€ fiyatla satılıyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/IKEA-launches-three-new-Qi2-certified-wireless-chargers.1184295.0.html https://www.ikea.com/us/en/p/vaestmaerke-wireless-charger-30618425/ https://www.ikea.com/us/en/p/vaestmaerke-wireless-charger-with-lighting-90618432/ https://www.ikea.com/us/en/p/vaestmaerke-wireless-charging-stand-50618429/
