Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Redmi Note 15 5G modeli üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce cihazların tasarım görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu kez Xiaomi, Redmi Note 15 5G modelinin pil kapasitesi, kamera ve yonga seti özelliklerini paylaştı. Çok yakında geliyor.

Xiaomi, Redmi Note 15 5G'yi tanıtmaya başladı

Xiaomi'ye göre Redmi Note 15 5G, arka yüzerinde 108MP kamera sensörüne sahip olacak. Buna ek olarak 5.520 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak modele, 45W kablolu şarj desteği eşlik edecek. Ayrıca Xiaomi, telefonun Snapdragon 6 Gen 3'ten güç alacağını doğruladı. Yonga seti, Adreno 710 GPU, 2.4 GHz'e kadar saat hızına sahip dört adet Cortex-A78 çekirdeği ve 1.8 GHz'e kadar saat hızına sahip dört adet Cortex-A55 çekirdeği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Snapdragon 6 Gen 3'ün Snapdragon 7s Gen 2 ile benzer olduğunu söylemekte fayda var. Xiaomi ise, bu yonga setinin "48 ay boyunca gecikmesiz performans" sunacağını ve önceki nesle kıyasla %10 GPU ve %30 CPU artışı sağladığını söylüyor.

Xiaomi 19 yerine Xiaomi 20 geliyor: Hedef iPhone 20 3 gün önce eklendi

Daha önceki sızıntılara göre, Redmi Note 15 5G, 6,83 inç FHD+ AMOLED ekrana, 8 GB RAM'e, 256 GB depolama alanına, 108 MP ana kamerasının yanında 8MP ultra geniş açılı kameraya ve 20 MP selfie kamerasına sahip olacak. Redmi Note 15 5G'nin tanıtım tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak Xiaomi, sessiz bir lansman planlanıyor olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Redmi Note 15 5G'yi tanıtmaya başladı: İşte beklenenler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: