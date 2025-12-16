Xiaomi Redmi Note 15 5G'yi tanıtmaya başladı: İşte beklenenler

Xiaomi, Redmi Note 15 5G'yi tanıtmaya başladı
Xiaomi'ye göre Redmi Note 15 5G, arka yüzerinde 108MP kamera sensörüne sahip olacak. Buna ek olarak 5.520 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak modele, 45W kablolu şarj desteği eşlik edecek. Ayrıca Xiaomi, telefonun Snapdragon 6 Gen 3'ten güç alacağını doğruladı. Yonga seti, Adreno 710 GPU, 2.4 GHz'e kadar saat hızına sahip dört adet Cortex-A78 çekirdeği ve 1.8 GHz'e kadar saat hızına sahip dört adet Cortex-A55 çekirdeği sunuyor.
Daha önceki sızıntılara göre, Redmi Note 15 5G, 6,83 inç FHD+ AMOLED ekrana, 8 GB RAM'e, 256 GB depolama alanına, 108 MP ana kamerasının yanında 8MP ultra geniş açılı kameraya ve 20 MP selfie kamerasına sahip olacak. Redmi Note 15 5G'nin tanıtım tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak Xiaomi, sessiz bir lansman planlanıyor olabilir.