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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor

    Google'ın çatı şirketi Alphabet'in kullanan kişiye insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz geliştirdiği bildiriliyor. Wolverine kod adlı projenin detayları haberimizde.
    05 Mart 2021, 14:00 (3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor
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    Google'ın ana şirketi Alphabet, insanlara "insanüstü" işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor. Gizli olarak yürütülen projenin kod adı Wolverine. Belli ki şirket bu ismi seçerken mükemmel bir işitme duyusu olan çizgi roman kahramanı Wolverine'den esinlemiş.

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    Şirket şu anda kalabalıktaki sesleri ayırt etme teknolojisine ağırlık vermiş durumda. Ortamda birçok insan sesi varken belirli bir kişinin konuşmasını izole ederek sadece o kişinin konuşmasına odaklanmayı nasıl sağlayacağını araştırıyor.

    Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor
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    Prototipleri üretildi

    Projenin 2018 yılında başlatıldığı, o zamandan bu yana cihazın birkaç prototipinin üretildiği belirtiliyor. Ancak çok sayıda mikrofon ve sensör içerdiği için ilk versiyonlar kulağın tamamını kaplayacak kadar büyükmüş. Oluşturulan en son prototipin oldukça kompakt olduğu ifade ediliyor.

    Alphabet ekibine işitme cihazları geliştiren Starkey Hearing Technologies ve Eargo çalışanları da dahil olmak üzere çok sayıda uzmanın katıldığı belirtiliyor. Wolverine projesi başarıya ulaşırsa gelecekte insan kulağının işitme yeteneklerini olağanüstü seviyeye çıkaran Google markalı cihazları piyasada görebiliriz.



    https://www.theverge.com/2021/3/4/22313421/alphabet-project-x-wolverine-hearing-aid-project
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    B bytkgb 3 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Wolverine değilde daredevil olsa daha iyi olurdu sanki
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    B burakdc 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun sadece ses degıl gorme ile ilgili olanıda yapılmalı ustelık tum bu cihazlar ilerleyen donemde once bıo medıkal elektronık cıhazlar olarak ınsan kulakve gozune monte edılmelı sonra oragnıkyapı ıle sıbernetık hale gelmelı en sonda genetık olarak dna ya ıslenmelı ve default olarak ınsanın dogumuyla gelmelı hatta sımdı olmasa bıle yakın zamanda VR ve AR gozlukler tarıhe karısacak ınsan beynıne takılan gorme ve duyma sınırlerıne entegre olacak cıpler ıle butun bu ozellıkler gelıcek. Gelecek makinaların devri " Rise of the Machines". Yasasın SKYNET.
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakalım daha neler duyacağız, komşu dinleyenler yaşadı
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zeki Müren'de bizi duyacak mı?
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    C Clusive 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapılması gereken gelişmeler bunlar. Hatalı, sorunlu ve yetersiz insan yapısı geliştirilmeli.
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    B bytkgb 3 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Wolverine değilde daredevil olsa daha iyi olurdu sanki
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    V V4LKyR 3 gün ( Mesaj Silindi ) bytkgb
    Daredevil iyi duyar mı ki?
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