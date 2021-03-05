Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor

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Google'ın ana şirketi Alphabet, insanlara "insanüstü" işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor. Gizli olarak yürütülen projenin kod adı Wolverine. Belli ki şirket bu ismi seçerken mükemmel bir işitme duyusu olan çizgi roman kahramanı Wolverine'den esinlemiş.

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Şirket şu anda kalabalıktaki sesleri ayırt etme teknolojisine ağırlık vermiş durumda. Ortamda birçok insan sesi varken belirli bir kişinin konuşmasını izole ederek sadece o kişinin konuşmasına odaklanmayı nasıl sağlayacağını araştırıyor.

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Prototipleri üretildi

Projenin 2018 yılında başlatıldığı, o zamandan bu yana cihazın birkaç prototipinin üretildiği belirtiliyor. Ancak çok sayıda mikrofon ve sensör içerdiği için ilk versiyonlar kulağın tamamını kaplayacak kadar büyükmüş. Oluşturulan en son prototipin oldukça kompakt olduğu ifade ediliyor.

Alphabet ekibine işitme cihazları geliştiren Starkey Hearing Technologies ve Eargo çalışanları da dahil olmak üzere çok sayıda uzmanın katıldığı belirtiliyor. Wolverine projesi başarıya ulaşırsa gelecekte insan kulağının işitme yeteneklerini olağanüstü seviyeye çıkaran Google markalı cihazları piyasada görebiliriz.

https://www.theverge.com/2021/3/4/22313421/alphabet-project-x-wolverine-hearing-aid-project

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