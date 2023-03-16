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    Ay’a dönüş: NASA, yeni nesil uzay giysisini tanıttı

    İnsanlığın Ay'a dönüş yolculuğu için yeni nesil uzay giysisi Nasa tarafından tanıtıldı. Yeni uzay giysileri 2025'te yapılması planlanan Artemis III görevi sırasında astronotlar tarafından giyilecek.
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    NASA, Ay’a dönüş için kullanacağı yeni uzay giysisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    İnsanlık 50 yılı aşkın bir süredir tekrardan Ay’a geri dönmeye hazırlanıyor. Bunun için gerçekleştirilen Artemis görevleri yeni bir devrin başlangıcı olacak. Öte yandan NASA, Artemis programı kapsamında astronotların Ay'ı keşfetmek için giyecekleri yeni uzay giysisini de tanıttı.

    1981'den beri aynı tasarım kullanılıyordu

    Axiom Space tarafından yapılan yeni giysi, Ay yüzeyinde çalışan astronotların hareket kabiliyetini artırmak için tasarlandı. Ay'da yürüyen ilk kadın ve siyahi insanı içerecek olan Artemis III görevi için geliştirilen prototip giysi düzenlenen bir etkinlik kapsamında tanıtıldı. Tanıtılan giysi her ne kadar siyah renkte olsa da muhtemelen termal nedenlerden dolayı görev esnasında bunların beyaz versiyonları kullanılacaktır. Ek olarak bu giysilerin kadınlar için de tasarlandığını belirtelim. Uzay yolcuları tarafından giyilen mevcut uzay giysileri 1981'den beri aslında çok değişmedi ve hiçbiri kadınlar için uygun değildi.

    nasa Tam Boyutta Gör
    NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada "NASA'nın Axiom ile ortaklığı Ay'a astronot indirilmesi ve Amerika'nın uzaydaki liderliğinin sürdürülmesi açısından kritik önem taşıyor. NASA'nın uzun yıllara dayanan araştırma ve uzmanlığını temel alan Axiom'un yeni nesil uzay giysileri sadece ilk kadının Ay'da yürümesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha önce hiç olmadığı kadar çok insana Ay'da keşif ve bilim yapma fırsatı sunacaktır." dedi.

    Yeni giysiler daha fazla hareketlilik veriyor

    Astronotların rahatça yürüyebilmeleri, eğilip bükülebilmeleri ve çömelebilmeleri için - ki bunların hepsi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mikro yerçekimli ortamının aksine Ay gibi düşük yerçekimli bir ortamda çalışırken çok önemli - yeni bir giysiye ihtiyaç vardı. Axiom Extravehicular Mobility Unit ya da AxEMU olarak adlandırılan yeni giysi prototipi, Ay'ın güney kutbunda bulunan soğuk sıcaklıklarla başa çıkmak için termal gereksinimlerin yanı sıra gelişmiş hareketlilik ve güvenlik gereksinimleri gibi konularda önceki giysilerin çok önünde.

    Axiom Extravehicular Mobility Unit AxEMU Tam Boyutta Gör
    Tanıtım etkinliği sırasında Axiom Space'in baş mühendisi Jim Stein giysiyi giydi ve giyerken bükülebildiğini, eğilebildiğini, çömelebildiğini görüldü. Tek değişen elbette giysinin hareketlilik yetenekleri değil. Kask da daha iyi görüş sağlaması için elden geçirildi ve yan tarafında HD video kamera eklendi. Bu sayede astronotlar Ay’da veya uzaydayken gördükleri canlı olarak Dünya’ya aktarılabilir, bu bir anlamda F1’deki yeni kask kameraları gibi çalışacak. Giyside daha iyi termal koruma sağlaması için bot kısımları da geliştirilmiş durumda.

    Axiom’un 228 milyon dolara yaptığı yeni nesil uzay giysileri, 2024’te Artemis III fırlatılmadan önce, önümüzdeki yıl NASA’nın Johnson Uzay Merkezi'nin Nötr Yüzdürme Laboratuvarı'nda daha fazla teste tabi tutulacak. Testlerin birkaç ay içinde tamamlanması ve ardından 2025’te olması planlanan Artemis III görevine yetişmesi hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/15/23641727/nasa-astronaut-spacesuit-artemis-iii-moon-axiom-space https://www.nasa.gov/feature/spacesuit-for-nasa-s-artemis-iii-moon-surface-mission-debuts
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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