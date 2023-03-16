Ay’a dönüş: NASA, yeni nesil uzay giysisini tanıttı

Tam Boyutta Gör İnsanlık 50 yılı aşkın bir süredir tekrardan Ay’a geri dönmeye hazırlanıyor. Bunun için gerçekleştirilen Artemis görevleri yeni bir devrin başlangıcı olacak. Öte yandan NASA, Artemis programı kapsamında astronotların Ay'ı keşfetmek için giyecekleri yeni uzay giysisini de tanıttı.

1981'den beri aynı tasarım kullanılıyordu

Axiom Space tarafından yapılan yeni giysi, Ay yüzeyinde çalışan astronotların hareket kabiliyetini artırmak için tasarlandı. Ay'da yürüyen ilk kadın ve siyahi insanı içerecek olan Artemis III görevi için geliştirilen prototip giysi düzenlenen bir etkinlik kapsamında tanıtıldı. Tanıtılan giysi her ne kadar siyah renkte olsa da muhtemelen termal nedenlerden dolayı görev esnasında bunların beyaz versiyonları kullanılacaktır. Ek olarak bu giysilerin kadınlar için de tasarlandığını belirtelim. Uzay yolcuları tarafından giyilen mevcut uzay giysileri 1981'den beri aslında çok değişmedi ve hiçbiri kadınlar için uygun değildi.

Tam Boyutta Gör NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada "NASA'nın Axiom ile ortaklığı Ay'a astronot indirilmesi ve Amerika'nın uzaydaki liderliğinin sürdürülmesi açısından kritik önem taşıyor. NASA'nın uzun yıllara dayanan araştırma ve uzmanlığını temel alan Axiom'un yeni nesil uzay giysileri sadece ilk kadının Ay'da yürümesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha önce hiç olmadığı kadar çok insana Ay'da keşif ve bilim yapma fırsatı sunacaktır." dedi.

Yeni giysiler daha fazla hareketlilik veriyor

Astronotların rahatça yürüyebilmeleri, eğilip bükülebilmeleri ve çömelebilmeleri için - ki bunların hepsi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mikro yerçekimli ortamının aksine Ay gibi düşük yerçekimli bir ortamda çalışırken çok önemli - yeni bir giysiye ihtiyaç vardı. Axiom Extravehicular Mobility Unit ya da AxEMU olarak adlandırılan yeni giysi prototipi, Ay'ın güney kutbunda bulunan soğuk sıcaklıklarla başa çıkmak için termal gereksinimlerin yanı sıra gelişmiş hareketlilik ve güvenlik gereksinimleri gibi konularda önceki giysilerin çok önünde.

Tam Boyutta Gör Tanıtım etkinliği sırasında Axiom Space'in baş mühendisi Jim Stein giysiyi giydi ve giyerken bükülebildiğini, eğilebildiğini, çömelebildiğini görüldü. Tek değişen elbette giysinin hareketlilik yetenekleri değil. Kask da daha iyi görüş sağlaması için elden geçirildi ve yan tarafında HD video kamera eklendi. Bu sayede astronotlar Ay’da veya uzaydayken gördükleri canlı olarak Dünya’ya aktarılabilir, bu bir anlamda F1’deki yeni kask kameraları gibi çalışacak. Giyside daha iyi termal koruma sağlaması için bot kısımları da geliştirilmiş durumda.

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Axiom’un 228 milyon dolara yaptığı yeni nesil uzay giysileri, 2024’te Artemis III fırlatılmadan önce, önümüzdeki yıl NASA’nın Johnson Uzay Merkezi'nin Nötr Yüzdürme Laboratuvarı'nda daha fazla teste tabi tutulacak. Testlerin birkaç ay içinde tamamlanması ve ardından 2025’te olması planlanan Artemis III görevine yetişmesi hedefleniyor.

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