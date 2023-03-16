Ay’a dönüş: NASA, yeni nesil uzay giysisini tanıttı

1981'den beri aynı tasarım kullanılıyordu
Axiom Space tarafından yapılan yeni giysi, Ay yüzeyinde çalışan astronotların hareket kabiliyetini artırmak için tasarlandı. Ay'da yürüyen ilk kadın ve siyahi insanı içerecek olan Artemis III görevi için geliştirilen prototip giysi düzenlenen bir etkinlik kapsamında tanıtıldı. Tanıtılan giysi her ne kadar siyah renkte olsa da muhtemelen termal nedenlerden dolayı görev esnasında bunların beyaz versiyonları kullanılacaktır. Ek olarak bu giysilerin kadınlar için de tasarlandığını belirtelim. Uzay yolcuları tarafından giyilen mevcut uzay giysileri 1981'den beri aslında çok değişmedi ve hiçbiri kadınlar için uygun değildi.
Yeni giysiler daha fazla hareketlilik veriyor
Astronotların rahatça yürüyebilmeleri, eğilip bükülebilmeleri ve çömelebilmeleri için - ki bunların hepsi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mikro yerçekimli ortamının aksine Ay gibi düşük yerçekimli bir ortamda çalışırken çok önemli - yeni bir giysiye ihtiyaç vardı. Axiom Extravehicular Mobility Unit ya da AxEMU olarak adlandırılan yeni giysi prototipi, Ay'ın güney kutbunda bulunan soğuk sıcaklıklarla başa çıkmak için termal gereksinimlerin yanı sıra gelişmiş hareketlilik ve güvenlik gereksinimleri gibi konularda önceki giysilerin çok önünde.
Axiom’un 228 milyon dolara yaptığı yeni nesil uzay giysileri, 2024’te Artemis III fırlatılmadan önce, önümüzdeki yıl NASA’nın Johnson Uzay Merkezi'nin Nötr Yüzdürme Laboratuvarı'nda daha fazla teste tabi tutulacak. Testlerin birkaç ay içinde tamamlanması ve ardından 2025’te olması planlanan Artemis III görevine yetişmesi hedefleniyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/15/23641727/nasa-astronaut-spacesuit-artemis-iii-moon-axiom-space https://www.nasa.gov/feature/spacesuit-for-nasa-s-artemis-iii-moon-surface-mission-debuts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)