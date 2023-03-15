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    NASA, patlamak üzere olan nadir bir yıldızı yakaladı: İşte görüntüler

    NASA, Dünya'ya yaklaşık 15.000 ışıkyılı uzaklıkta patlamak üzere olan nadir bir yıldızın görüntülerini paylaştı. İşte James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan görüntüler.
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    NASA, patlamak üzere olan nadir bir yıldızı yakaladı! Tam Boyutta Gör
    NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ve tüm dünyayı adeta büyüleyen fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Evrenimiz hakkındaki sorulara uzun süredir cevap arayan uzay teleskobu, şimdi de Dünya'dan yaklaşık 15.000 ışıkyılı uzaklıkta patlamak üzere olan WR 124 yıldızının çarpıcı görüntülerini yakaladı.

    NASA, patlamak üzere olan nadir bir yıldızı yakaladı

    Geçtiğimiz Haziran ayında NASA, WR 124'ün bir Wolf-Rayet evresinden geçtiğini gözlemledi. Wolf-Rayet yıldızlarını, evrimlerinin ileri aşamasında olan ve yıldız rüzgarı sebebiyle çok yüksek oranda kütle kaybeden yıldızlar olarak tanımlayabiliriz. Uzay ajansına göre, sadece bazı kütlesi büyük yıldızlar bu geçişi yaşıyor ve bu süreç nihayetinde kozmik bir patlama ile sonuçlanıyor.

    NASA, patlamak üzere olan nadir bir yıldızı yakaladı! Tam Boyutta Gör
    Yukarıda gördüğünüz görüntü, Dünya'dan yaklaşık 15.000 ışıkyılı uzaklıkta, Yay takımyıldızında bulunan bir yıldız olan WR 124'ü gösteriyor. NASA, yıldızın Güneş'in 30 katı büyüklüğünde olduğunu ve şimdiye kadar yaklaşık 10 Güneş değerinde madde attığını tahmin ediyor. Bu noktadan sonra atılan gaz soğuyacak ve kozmik toz oluşumuna neden olacak.

    Günümüzde kozmik toz, evrenin temel yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, astronomlar kozmik tozun oluşumu ve dağılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. Ancak şu anda, evrende ne kadar kozmik toz olduğunu açıklayan bir teori yok. Öte yandan James Webb Uzay Teleskobu, bu gizemi çözmek için önemli bir araç olabilir.

    Nitekim yapılan açıklamada NASA, "Webb'den önce gökbilimciler WR 124 gibi ortamlarda toz üretimi sorularını araştırmak için yeterli detaylı bilgiye sahip değillerdi ve toz tanelerinin süpernova'dan sağ çıkıp genel toz bütçesine önemli bir katkı haline gelip gelmediğini bilmiyorlardı. Şimdi, gerçek verilerle bu sorular araştırılabilir." sözlerini dile getirdi.

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    P
    pskillercheto 17 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 18 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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