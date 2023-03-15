NASA, patlamak üzere olan nadir bir yıldızı yakaladı: İşte görüntüler

NASA, patlamak üzere olan nadir bir yıldızı yakaladı
Geçtiğimiz Haziran ayında NASA, WR 124'ün bir Wolf-Rayet evresinden geçtiğini gözlemledi. Wolf-Rayet yıldızlarını, evrimlerinin ileri aşamasında olan ve yıldız rüzgarı sebebiyle çok yüksek oranda kütle kaybeden yıldızlar olarak tanımlayabiliriz. Uzay ajansına göre, sadece bazı kütlesi büyük yıldızlar bu geçişi yaşıyor ve bu süreç nihayetinde kozmik bir patlama ile sonuçlanıyor.
Günümüzde kozmik toz, evrenin temel yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, astronomlar kozmik tozun oluşumu ve dağılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. Ancak şu anda, evrende ne kadar kozmik toz olduğunu açıklayan bir teori yok. Öte yandan James Webb Uzay Teleskobu, bu gizemi çözmek için önemli bir araç olabilir.
Nitekim yapılan açıklamada NASA, "Webb'den önce gökbilimciler WR 124 gibi ortamlarda toz üretimi sorularını araştırmak için yeterli detaylı bilgiye sahip değillerdi ve toz tanelerinin süpernova'dan sağ çıkıp genel toz bütçesine önemli bir katkı haline gelip gelmediğini bilmiyorlardı. Şimdi, gerçek verilerle bu sorular araştırılabilir." sözlerini dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
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