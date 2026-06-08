Astronotlar Ay’a Prada imzalı yüksek teknolojili kıyafetle gidecek

Daha önce Axiom Space ve Prada iş birliğiyle geliştirilen Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) uzay kıyafeti kamuoyuna tanıtılmıştı. Şimdi ise bu kıyafetin altında kullanılacak olan LCVG sistemi gün yüzüne çıktı.
Soğutma ve yaşam desteği tek bir katmanda
Giysi aynı zamanda AxEMU uzay kıyafetinin yaşam destek altyapısının bir parçası olarak görev yapıyor. Sistem, kaska temiz oksijen ulaştırırken astronotların verdiği karbondioksiti de toplayarak arıtma sistemine yönlendiriyor. Böylece solunum döngüsünün sürdürülebilir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor.
Uzay “modası”?
Markaların uzaya ilgi duymasının nedenleri arasında gelecekte uzay yolculuğunu değerlendirebilecek yüksek gelir grubundaki tüketicilere ulaşma isteği bulunuyor. Bir diğer neden ise markaların yenilikçi bir imaj sergilemek istemesi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.