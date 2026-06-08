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    Astronotlar Ay’a Prada imzalı yüksek teknolojili kıyafetle gidecek

    NASA’nın Artemis IV görevi için geliştirilen Prada imzalı yeni LCVG iç giysisi tanıtıldı. Yeni kıyafet astronotlara Ay’da gelişmiş soğutma, oksijen dolaşımı ve artırılmış konfor sağlayacak.

    Astronotlar Ay’a Prada imzalı yüksek teknoloji kıyafetle gidecek Tam Boyutta Gör
    NASA’nın 2028 yılında gerçekleştirmeyi planladığı Artemis IV görevi kapsamında Ay’a gidecek astronotların kullanacağı ekipmanlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Uzay altyapı şirketi Axiom Space ile İtalyan lüks moda markası Prada’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) adlı iç katman giysisi tanıtıldı. Yeni sistem, astronotların Ay yüzeyindeki görevleri sırasında kullandıkları uzay kıyafetlerinin altında yer alacak ve vücut sıcaklığının kontrol edilmesinde kritik rol oynayacak.

    Daha önce Axiom Space ve Prada iş birliğiyle geliştirilen Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) uzay kıyafeti kamuoyuna tanıtılmıştı. Şimdi ise bu kıyafetin altında kullanılacak olan LCVG sistemi gün yüzüne çıktı.

    Soğutma ve yaşam desteği tek bir katmanda

    Astronotlar Ay’a Prada imzalı yüksek teknoloji kıyafetle gidecek Tam Boyutta Gör
    LCVG, uzay yürüyüşleri sırasında astronotların karşılaştığı yoğun ısı yükünü yönetmek için tasarlandı. Vücuda sıkı şekilde oturan bu giysinin içine örülmüş özel tüpler bulunuyor. Bu tüplerin içerisinden dolaştırılan soğuk su, astronotların vücutlarından yayılan fazla ısıyı uzaklaştırarak daha konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor.
    Astronotlar Ay’a Prada imzalı yüksek teknoloji kıyafetle gidecek Tam Boyutta Gör
    Önceki nesil bazı soğutma sistemlerinden farklı olarak LCVG’de ana sistemin arızalanması durumunda devreye girebilecek yedek bir soğutma mekanizması da yer alıyor. Bu yaklaşım, özellikle Ay yüzeyindeki uzun süreli görevlerde astronot güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

    Giysi aynı zamanda AxEMU uzay kıyafetinin yaşam destek altyapısının bir parçası olarak görev yapıyor. Sistem, kaska temiz oksijen ulaştırırken astronotların verdiği karbondioksiti de toplayarak arıtma sistemine yönlendiriyor. Böylece solunum döngüsünün sürdürülebilir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor.

    Uzay “modası”?

    Astronotlar Ay’a Prada imzalı yüksek teknoloji kıyafetle gidecek Tam Boyutta Gör
    Uzay teması uzun yıllardır moda dünyasında ilham kaynağı olarak kullanılsa da şimdilerde lüks markaların gerçekten uzaya yönelik ürünler tasarladığı görülüyor. Prada uzay teknolojileri alanında öne çıkan ilk büyük lüks marka olsa da benzer girişimler farklı sektörlerde de görülüyor. Spor giyim markası Under Armour, Virgin Galactic ile uzay uçuşlarına yönelik kıyafetler geliştirmek için çalışırken Columbia Sportswear da Intuitive Machines ile uzay görevlerinde kullanılabilecek kumaş teknolojileri üzerinde iş birliği yapıyor.

    Markaların uzaya ilgi duymasının nedenleri arasında gelecekte uzay yolculuğunu değerlendirebilecek yüksek gelir grubundaki tüketicilere ulaşma isteği bulunuyor. Bir diğer neden ise markaların yenilikçi bir imaj sergilemek istemesi.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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    Forumdan Konular

    vivo x200 fe roborock mu dreame mi mes kredi lpg ne kadar yakar buzdolabı ses çıkarıyor ne yapmalıyım

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