Işıkla hareket eden metajetler, yıldızlararası seyahatin yolunu açabilir

Ancak son yıllarda bilim dünyasında daha fazla ilgi görmeye başlayan “ışıkla itki” fikri, mevcut sınırlarının aşılabileceği konusunda umutları tazeliyor. "Yelkenli" uzay gemilerini lazerler ya da foton basıncıyla neredeyse ışık hızına yakın hızlara çıkarma fikri, bugün artık gelecekte gerçeğe dönüştürülebilecek gerçekçi bir alternatif olarak görülüyor.
Metajetler, Işıkla İtkide Üç Boyutlu Hareketi Mümkün Hâle Getiriyor
ABD'de yürütülen yeni bir çalışma, bu alanda dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Texas A&M Üniversitesi’nden bir bilim ekibi, “metajet” adını verdikleri yeni bir ışık itki sistemiyle bu alanda dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. “Metajetlerin optik itki ve levitasyonu” başlıklı çalışmalarında araştırmacılar, lazer ışığıyla kontrol edilebilen mikro ölçekli yapılar kullanarak hem kaldırma hem de yönlendirme hareketini üç boyutlu olarak mümkün kıldıklarını gösterdi.
Bu sistemin temelini oluşturan “metajet” yapıları, metasurface (metayüzey) olarak bilinen ultra ince malzemelerden oluşuyor. Bu yüzeyler, mikroskobik düzeyde özel desenlerle işlenmiş yapılar sayesinde ışığın davranışını kontrol edebiliyor. Normal bir lens, ışığı kırıp odaklayabilirken, metayüzeyler ışığın momentumunu çok daha hassas bir şekilde yönlendirebiliyor. Texas A&M ekibi de bu prensibi kullanarak, lazer ışığının bir nesneye çarpmasıyla oluşan momentum transferini kontrollü hâle getirdi.
Araştırma ekibinin lideri Dr. Shoufeng Lan, bu etkiyi basit bir benzetmeyle açıklıyor: Lazer ışığını, bir masa yüzeyinde zıplayan ping pong topları gibi düşünebiliriz. Işık her yüzeye çarptığında çok küçük bir itme kuvveti oluşur. Bu kuvvet tek başına oldukça zayıftır, ancak doğru şekilde yönlendirildiğinde bir nesnenin hareket etmesini sağlayacak kadar etkili hale gelebilir. Metajet sisteminde de lazer ışığı, bu sürekli ve kontrollü mikro “çarpışmalar” sayesinde nesneleri hem yukarı kaldırabiliyor hem de uzayda üç boyutlu olarak hareket ettirebiliyor.
Bu çalışmayı önemli kılan şey, daha önce hiçbir optik itki sisteminin tam üç boyutlu manevra kabiliyeti sunamamış olması. Önceki yaklaşımlar genellikle yalnızca tek eksende hareket kontrolü sağlayabiliyordu. Ancak metajetler, tasarım aşamasında kontrol mekanizmasını doğrudan malzemenin içine entegre ettiği için çok daha esnek bir hareket kabiliyeti sunuyor. Bu da teorik olarak, yalnızca laboratuvar ortamında değil, uzay uygulamalarında da kullanılabilir bir sistem ihtimalini gündeme getiriyor.
Eğer bu yaklaşım ilerleyen yıllarda ölçeklenebilir hale getirilebilirse, ışıkla itki teknolojilerinde önemli bir paradigma değişimi yaşanabilir. Çünkü daha önce bu alanda çalışamalar yürüten araştırmacılar, ışıkla itki sisteminin Alpha Centauri'ye binlerce yıl yerine, 20 yıl gibi görece kısa bir sürede seyahat etmeyi mümkün hâle getirebileceğini hesaplamıştı. Şu ana kadar bu alandaki tüm projeler laboratuvar ortamının ötesine geçemeyen teorik çalışmalar olsa da bu çalışmalarda ortaya koyulan veriler, gelecekte daha somut projelerin de pekâlâ mümkün olabileceğini göstermesiyle heyecan yaratıyor.